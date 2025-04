Colombia Sub-17 vs. Brasil, por el oro del Sudamericano: hora y dónde ver la gran final

El próximo sábado 12 de abril, la Selección Colombia Sub-17 se verá las caras con su similar de Brasil para disputar la gran final del Sudamericano de la categoría. Los comandados por Freddy Hurtado quieren dar la vuelta olímpica en el Jaime Morón León y darle el segundo oro a la 'tricolor'. ¡Prográmese con el Canal RCN!

Colombia Sub-17 ha tenido un gran desempeño en territorio nacional. Ganó el Grupo A luego de conseguir tres victorias (1-0 vs. Chile, 2-0 vs. Perú 2-0 y 2-1 vs. Argentina). Paraguay fue la única escuadra de vencer al cuadro local, gracias a un fortuito gol de Mauro Coronel. La victoria contra la 'albiceleste' le aseguró su cupo en el Mundial de Catar 2025.

En semifinales, la 'amarilla' se citó con Venezuela, que había sido segunda en el Grupo B. Colombia dio una exhibición y se impuso por un contundente 5-1 gracias a los goles de Santiago Londoño (3), gran figura del combinado nacional, Cristian Flórez y Yeminson Urrutia. Pues bien, ahora se verán las caras con la 'verdeamarela', que viene de vencer 1-0 a 'La Roja' con un gol de Dell.

Colombia quiere conseguir su segunda conquista sudamericana y ponerle fin a una sequía de 32 años. Recordemos que consiguió su único oro en 1993, después de vencer a Chile, Argentina y Brasil en el cuadrangular final. Los de Hurtado intentarán destronar a la 'canarinha', que viene de consagrarse en 2023.

Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil: hora y dónde ver

Día: sábado 12 de abril

sábado 12 de abril Hora: 7:00 p. m. (Colombia).

7:00 p. m. (Colombia). Estadio: Estadio Olímpico Jaime Morón León.

Estadio Olímpico Jaime Morón León.

Hernán Heras (Uruguay). Fase: final.

final. Transmisión: Señal principal y app del Canal RCN.

Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil: cuerpo arbitral

Árbitro: Hernán Heras (Uruguay).

Hernán Heras (Uruguay). Árbitro Asistente #1: Pablo Llarena (Uruguay).

Pablo Llarena (Uruguay). Árbitro Asistente #2: Matías Muniz (Uruguay).

Matías Muniz (Uruguay). Cuarto Árbitro: David Ojeda (Paraguay).

David Ojeda (Paraguay). Quinto Árbitro: Esteban Testta (Paraguay).

Esteban Testta (Paraguay). Asesor de Árbitros: Ubaldo Aquino (Paraguay).