CANAL RCN
Deportes Video

¡Se ahogó el grito de gol! Luis Díaz hizo celebrar a Colombia, pero fue anulado

Luis Díaz hizo celebrar a Colombia, pero el gol fue anulado. Vea la jugada.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia sigue imponiendo condiciones sobre Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque Luis Díaz llegó a marcar el segundo tanto de la noche, la anotación fue invalidada por fuera de lugar y el marcador continúa 1-0 a favor del equipo de Néstor Lorenzo.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (1 - 0) Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia (1 - 0) Ghana: VEA en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

La Tricolor está firmando tres puntos rumbo a los octavos de final en la Copa del Mundo. Desde el pitazo inicial, el equipo colombiano tomó la iniciativa y encontró recompensa muy temprano gracias al gol de Jhon Arias, quien al minuto 14 abrió el marcador para desatar la euforia de los miles de aficionados que llegaron hasta Kansas para acompañar a la Selección.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que regresó a una fase de eliminación directa tras ocho años de ausencia desde la eliminación frente a Inglaterra en Rusia 2018, ha mostrado personalidad, orden defensivo y profundidad en ataque frente a una Ghana dirigida por un viejo conocido del fútbol colombiano: Carlos Queiroz.

¿Por qué fue anulado el gol de Luis Díaz?

Luis Díaz volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del equipo. El extremo recibió el balón, definió con categoría y celebró lo que parecía ser el 2-0.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El juez asistente levantó la bandera al detectar una posición adelantada del atacante colombiano, decisión que dejó sin efecto la anotación y mantiene la mínima diferencia en el marcador.

¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez
RELACIONADO

¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez

Pese a la frustración por el gol invalidado, Colombia continúa dominando el compromiso y generando las opciones más claras de peligro, mientras Ghana intenta reaccionar para volver a meterse en la serie.

Colombia vence parcialmente a Ghana

Con el marcador 1-0, la Selección Colombia mantiene parcialmente el boleto a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que espera Suiza, que previamente eliminó a Argelia.

¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!
RELACIONADO

¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!

El equipo de Lorenzo busca sentenciar el compromiso para evitar cualquier sorpresa en el tramo final, mientras los miles de colombianos presentes en Kansas no dejan de alentar a una Tricolor que ilusiona con seguir haciendo historia en Norteamérica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz dejó pasar su segundo gol en el Mundial: falló al frente del arco de Ghana

Mundial de fútbol

¡GOLAZO de Colombia! Jhon Arias abre el marcador ante Ghana tras asistencia de Luis Suárez

Selección Colombia

¡Colombia sigue siendo local en el Mundial y el himno retumbó con fuerza en Kansas!

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de julio de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 3 de julio de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

ONU

Activista que se prendió fuego frente a la ONU en Nueva York perdió la vida

El hombre y sus motivaciones fueron reveladas por un integrante del movimiento al que pertenecía.

Medio ambiente

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico ¿cómo ha avanzado Colombia en reducir su uso?

OMS

OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres

Venezuela

Bad Bunny envió miles de libras en ayudas para los afectados en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció