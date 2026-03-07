¡Se ahogó el grito de gol! Luis Díaz hizo celebrar a Colombia, pero fue anulado

La Selección Colombia sigue imponiendo condiciones sobre Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque Luis Díaz llegó a marcar el segundo tanto de la noche, la anotación fue invalidada por fuera de lugar y el marcador continúa 1-0 a favor del equipo de Néstor Lorenzo.

La Tricolor está firmando tres puntos rumbo a los octavos de final en la Copa del Mundo. Desde el pitazo inicial, el equipo colombiano tomó la iniciativa y encontró recompensa muy temprano gracias al gol de Jhon Arias, quien al minuto 14 abrió el marcador para desatar la euforia de los miles de aficionados que llegaron hasta Kansas para acompañar a la Selección.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que regresó a una fase de eliminación directa tras ocho años de ausencia desde la eliminación frente a Inglaterra en Rusia 2018, ha mostrado personalidad, orden defensivo y profundidad en ataque frente a una Ghana dirigida por un viejo conocido del fútbol colombiano: Carlos Queiroz.

¿Por qué fue anulado el gol de Luis Díaz?

Luis Díaz volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del equipo. El extremo recibió el balón, definió con categoría y celebró lo que parecía ser el 2-0.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El juez asistente levantó la bandera al detectar una posición adelantada del atacante colombiano, decisión que dejó sin efecto la anotación y mantiene la mínima diferencia en el marcador.

Pese a la frustración por el gol invalidado, Colombia continúa dominando el compromiso y generando las opciones más claras de peligro, mientras Ghana intenta reaccionar para volver a meterse en la serie.

Colombia vence parcialmente a Ghana

Con el marcador 1-0, la Selección Colombia mantiene parcialmente el boleto a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que espera Suiza, que previamente eliminó a Argelia.

El equipo de Lorenzo busca sentenciar el compromiso para evitar cualquier sorpresa en el tramo final, mientras los miles de colombianos presentes en Kansas no dejan de alentar a una Tricolor que ilusiona con seguir haciendo historia en Norteamérica.