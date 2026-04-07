Habrá cierre en transcurrido Portal de Transmilenio el domingo 5 de julio: ¿cuál es y por qué?

Los usuarios del este Portal deberán prepararse para cambios temporales en la operación de Transmilenio debido al avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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Con el fin de facilitar los trabajos de infraestructura, este domingo 5 de julio se realizará el cierre total de una de sus plataformas, lo que obligará a redistribuir la operación de varias rutas troncales, zonales y alimentadoras.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros planear con anticipación sus desplazamientos y consultar los cambios antes de iniciar su viaje.

¿Qué Portal de Transmilenio tendrá el cierre?

Durante la jornada del domingo 5 de julio, la plataforma 1 del Portal Américas permanecerá completamente cerrada por las obras que se adelantan para la construcción de la Línea 1 del Metro.

Como consecuencia, todos los servicios que normalmente operan en ese espacio serán trasladados de manera temporal a las plataformas 2 y 3.

¿Cómo quedará la operación de las rutas?

Con el cierre de la plataforma 1, Transmilenio reorganizó la operación de la siguiente manera:

Plataforma 2 (Zonal / Troncal)

Llegada de los servicios zonales 9-11, 9-7, 9-10 y 9-4.

Operación de las rutas troncales A60, 5 y J23.

Plataforma 3 (Zonal / Troncal)

Llegada de los servicios zonales 9-8, 9-9, 9-1 y 9-2.

Operación de la ruta troncal E32.

Las autoridades pidieron a los usuarios estar atentos a la señalización instalada en el portal para ubicar fácilmente el punto desde donde saldrá o llegará su ruta.

¿Qué pasará con las rutas alimentadoras?

Además de la redistribución de plataformas, algunos servicios alimentadores tendrán cambios temporales.

El servicio Transmizonal 9-3 Bosa Libertad trasladará provisionalmente su operación al Portal Sur, donde funcionará únicamente durante los fines de semana.

Por su parte, la ruta 9-5 Avenida Tintal no prestará servicio durante estos domingos ni tampoco el lunes festivo.

Finalmente, para evitar contratiempos, Transmilenio recomendó consultar la TransMiApp antes de viajar. Allí, los usuarios pueden verificar las rutas disponibles, conocer en tiempo real las novedades de la operación, planear sus recorridos y realizar recargas virtuales de la tarjeta.