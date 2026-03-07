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Confirman la muerte de la actriz venezolana Yorgelys Delgado junto a su madre en terremoto de Venezuela

Familiares de Gladys Escalona de Delgado y de la actriz Yorgelys Delgado confirmaron su fallecimiento una semana después del desplome del edificio Coral Beach, en La Guaira, durante el terremoto.

Confirman la muerte de la actriz venezolana Yorgelys Delgado junto a su madre en terremoto de Venezuela
Foto: IG @delgado_yorgelys

Noticias RCN

julio 03 de 2026
10:32 p. m.
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La tragedia provocada por el doble terremoto que afectó a Venezuela sigue dejando víctimas. Después de varios días de intensa búsqueda, incertidumbre y esperanza, los familiares de Gladys Escalona de Delgado y de la actriz y presentadora Yorgelys Delgado confirmaron oficialmente su fallecimiento.

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Madre e hija se encontraban en el exclusivo edificio Coral Beach, en La Guaira, cuando ocurrió el sismo que devastó esa región del país.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de la familia Delgado y Mijares, quienes agradecieron las numerosas muestras de solidaridad recibidas durante los días de búsqueda.

Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron.

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Familia de Yorgelys Delgado pidió respeto tras confirmar su muerte

Los familiares pidieron respeto y privacidad en este momento de profundo duelo, al tiempo que agradecieron las oraciones y el cariño de la comunidad venezolana que siguió atentamente la búsqueda de ambas mujeres.

Más allá del dolor personal, la familia aprovechó el comunicado para visibilizar que la emergencia no ha terminado en la zona del desastre. Hicieron un llamado urgente a que la solidaridad no se detenga, señalando que todavía existen muchas familias esperando respuestas, personas desaparecidas y sobrevivientes que requieren asistencia inmediata.

El mensaje subraya que comunidades enteras continúan enfrentando las graves consecuencias del terremoto, y que la atención pública y los recursos de ayuda siguen siendo necesarios.

Que Gladys y Yorgelys descansen en paz. Y que la esperanza siga viva para todos los que aún esperan un milagro.

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¿Quién era Yorgelys Delgado, del Club de Los Tigritos?

Yorgelys Delgado, de 43 años, es profundamente recordada por varias generaciones de venezolanos por su carisma y talento en la televisión nacional. Fue una de las figuras infantiles y juveniles más queridas del exitoso programa "El Club de los Tigritos" transmitido por Venevisión durante los años 90 y 2000.

Su trayectoria artística incluye participaciones en series y telenovelas muy populares como De sol a sol, Entre tú y yo y Jugando a ganar. También destacó en su faceta de conductora y animadora en producciones como Rugemanía y Atómico, consolidándose como una personalidad querida del entretenimiento venezolano.

El fallecimiento de ambas mujeres se suma a la lista de víctimas fatales del terremoto que sacudió el estado Vargas, manteniendo a Venezuela en estado de emergencia y movilización humanitaria.

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