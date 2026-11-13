¡Triunfo tricolor! Colombia derrotó a Chile con solitario gol: reviva la anotación

La Selección Colombia derrotó 1-0 a Chile este viernes en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un partido amistoso internacional marcado por la intensidad física y la falta de claridad ofensiva.

Un autogol del defensor Guillermo Maripán al minuto 35 bastó para que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo celebrara ante su afición en su retorno a la capital vallecaucana tras 27 años de ausencia.

Así fue el solitario gol de Colombia 1-0 Chile

Desde el pitazo inicial, el encuentro disputado en el Pascual Guerrero mostró a dos escuadras en etapa de ajuste táctico y renovación. Aunque la Selección Colombia asumió el protagonismo con la posesión del balón, le costó encontrar profundidad ante el bloque defensivo planteado por el técnico interino de Chile, Nicolás Córdova.

La visita apostó por el juego directo y la pelota quieta para inquietar el arco defendido por Camilo Vargas. De hecho, la primera gran advertencia del compromiso llegó al minuto 13 con un tiro libre de Maximiliano Gutiérrez que se estrelló en el travesaño. Minutos más tarde, una acción a balón parado terminó en salvada sobre la línea de Dávinson Sánchez, aunque la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Cuando el partido carecía de espacios, la presión alta de la Tricolor surtió efecto. Sobre el minuto 35, Colombia recuperó el esférico tras una pérdida en el mediocampo de Vicente Pizarro. La jugada derivó hacia la banda derecha, desde donde Daniel Muñoz envió un centro rasante al área; en su intento por despejar, el zaguero Guillermo Maripán desvió el balón hacia su propia portería para decretar el 1-0 definitivo.

Para la etapa complementaria, ambos entrenadores movieron el banco de suplentes con el objetivo de probar alternativas de cara al futuro. En el conjunto cafetero ingresaron nombres jóvenes como Yaser Asprilla y Óscar Perea, mientras que Chile buscó mayor peso en el área con el ingreso de Ben Brereton y Lucas Cepeda.

El ritmo del compromiso decayó producto de las constantes infracciones y la imprecisión en los pases en el último tercio de la cancha. Colombia estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro libre ejecutado por Jhon Arias que pasó rozando el vertical derecho del guardameta Lawrence Vigouroux. Por su parte,

La Roja tuvo el empate en tiempo de reposición (90+3'), pero Lucas Cepeda envió su remate por encima del arco cuando se encontraba sin marca dentro del área.

Ambas selecciones volverán a verse las caras el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, donde disputarán el segundo amistoso de esta doble fecha FIFA a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).