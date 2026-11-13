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Jesús Owono recibió el máximo castigo tras acción que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la RFEF confirmó sanción al portero del FC Andorra tras la acción ocurrida en el partido contra Tenerife.

Jesús Owono portero del FC Andorra
FOTO: Andorra FC

Ángel Ballén

noviembre 13 de 2026
06:30 p. m.
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El portero Jesús Owono fue sancionado con 12 partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la temeraria acción sobre el jugador Jesús de Miguel durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

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La decisión fue comunicada este viernes 13 de noviembre de 2026 y corresponde al castigo deportivo por la acción que precedió al fallecimiento del delantero.

La jugada ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante la jornada 12 de la Segunda División española. En el minuto 90+6, Owono impactó con la pierna en alto sobre Jesús de Miguel, en una acción que el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández describió en el acta como un "contacto brusco con uso de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa". El delantero recibió atención médica sobre el terreno de juego y tuvo que abandonar el campo en camilla.

Jesús de Miguel fue trasladado a un hospital, donde falleció en la mañana del martes 3 de noviembre, a los 30 años.

¿Por qué sancionaron a Jesús Owono con 12 partidos?

En su resolución del 13 de noviembre, el Comité de Disciplina determinó que la acción de Owono constituía una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF. Esta disposición establece suspensiones de entre cuatro y doce partidos para los futbolistas que se produzcan de manera violenta con un adversario durante el juego y ocasionen consecuencias dañosas o lesivas consideradas graves.

El organismo justificó la aplicación del castigo máximo por las características de la entrada. En el documento señaló que la descripción arbitral permitía apreciar una especial gravedad por la posición elevada de la pierna, la brusquedad del impacto y el empleo de una fuerza calificada expresamente como excesiva. También tuvo en cuenta que el delantero necesitó asistencia médica y fue retirado del terreno de juego en camilla.

La resolución menciona expresamente el fallecimiento de Jesús de Miguel y señala que el desenlace de los hechos es una circunstancia que refuerza la gravedad del caso. Por estos motivos, el Comité consideró justificada la imposición de los 12 partidos de suspensión, el máximo previsto en el artículo 102. La sanción incluye, además, las multas accesorias establecidas en el artículo 52 del mismo código.

¿Owono puede apelar la sanción de 12 partidos?

La resolución de la RFEF contempla la posibilidad de que los interesados presenten un recurso ante el Comité de Apelación dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación. Sin embargo, según lo informado por medios españoles, el FC Andorra no tiene intención de recurrir y acepta el castigo impuesto a su guardameta.

El caso también ha tenido consecuencias personales para Owono. El portero ha recibido acompañamiento del FC Andorra, que busca ofrecerle apoyo en medio del impacto emocional provocado por lo sucedido. El futbolista cerró temporalmente sus redes sociales después de recibir insultos y amenazas, mientras que el jugador permanece apartado de los entrenamientos con el equipo.

La sanción deportiva corresponde exclusivamente al ámbito disciplinario de la RFEF. Es decir, la decisión determina las consecuencias de la acción dentro de la competición, pero no establece responsabilidades penales ni sustituye las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel.

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