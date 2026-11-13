¡Atención, Colombia! Esta es la titular de la Selección para el partido vs. Chile

La Selección Colombia, después de la gira de amistosos en Estados Unidos, volverá a tener actividad este viernes 13 de noviembre.

En el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, la 'tricolor' enfrentará a la Selección de Chile.

El partido comenzará a las 7:00 de la noche y será transmitido por el Canal RCN a través de su señal principal y de la cuenta de Youtube.

¿Cuál será la titular de la Selección Colombia para el amistoso vs. Chile?

Una hora antes de que empiece a rodar el balón en el césped del Pascual Guerrero, Néstor Lorenzo tomó decisiones y confirmó el siguiente 11 titular:

Camilo Vargas en el arco; Muñoz, Sánchez, Lucumí y Velásquez en la defensa; Puerta, Lerma, Deossa y Arias en la zona de volantes; y Durán con Suárez en el frente de ataque.

¿Cuál será el último amistoso que jugará la Selección Colombia en el 2026?

Luego de que se dispute este partido en Cali, la Selección Colombia tendrá un nuevo encuentro vs. la Selección de Chile.

Ese enfrentamiento será el martes 17 de noviembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, en territorio chileno.

Además, lo más probable es que Néstor Lorenzo rote la nómina para seguir variantes de cara a los próximos objetivos de la 'amarilla'.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia en los últimos amistosos?

En la fecha FIFA anterior, los dirigidos por Néstor Lorenzo sumaron un empate, una derrota y una victoria.

Los resultados exactos fueron los siguientes:

vs. México: empate 1-1 con goles de Luis Suárez (9') y Gilberto Mora (62').

vs. Paraguay: derrota 0-1 con gol de Hugo Adrián Benítez (56').

vs. Perú: victoria 2-0 con goles de Samuel Velásquez (57') y Daniel Arcila (90+2').

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