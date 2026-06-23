Colombia estuvo muy cerca: Vea la jugada anulada a Daniel Muñoz por el VAR

En un compromiso cargado de vértigo, exigencia física y altas pulsaciones, las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo empatan 0-0 al término de los primeros 45 minutos, en el marco de la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Estadio Guadalajara es el escenario de un choque donde la paridad en el marcador no refleja la cantidad de emociones vividas sobre el césped.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo saltó al terreno de juego con la firme intención de asegurar su tiquete anticipado a los dieciseisavos de final tras el sólido debut ante Uzbekistán. Sin embargo, se topó con un cuadro africano rocoso, veloz en las transiciones y con la moral en alto luego de arañarle un valioso punto a Portugal en la fecha inaugural.

La gran polémica: El milimétrico fuera de juego de Daniel Muñoz

La gran jugada que marcó el ritmo del primer tiempo y encendió el debate de la jornada llegó apenas al minuto 7 de iniciado el juego. Tras un desajuste defensivo de los 'Leopardos', el lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, se proyectó con astucia en el área. En una doble acción tras una atajada a medias del guardameta Lionel Mpasi, Muñoz logró empujar el esférico al fondo de la red desatando el júbilo de la marea amarilla en las tribunas.

No obstante, la alegría cafetera duró apenas unos segundos. El juez central italiano Maurizio Mariani detuvo la celebración a instancias de las alertas tecnológicas. Tras una milimétrica revisión del VAR, se determinó que el hombro de Muñoz se encontraba ligeramente por delante de la línea del último defensor en el momento del pase.

Una decisión de reglamento tan fina como frustrante para las aspiraciones colombianas, que privó al seleccionado sudamericano de abrir la cuenta muy temprano.

Tras la polémica, el partido no dio tregua. Colombia intentó adueñarse de la posesión apelando a las combinaciones entre James Rodríguez y Luis Díaz. El extremo del Liverpool gozó de una gran oportunidad al internarse en el área tras eludir a su marcador, pero la zaga congoleña reaccionó a tiempo para desarmarlo en el último suspiro.

Por su parte, la República Democrática del Congo no se amilanó e incomodó seriamente a la zaga tricolor mediante trazos largos al espacio buscando a Yoane Wissa y Cédric Bakambu. De hecho, Camilo Vargas tuvo que intervenir con autoridad para colgarse del balón tras un centro envenenado de Arthur Masuaku que amenazaba con convertirse en el primer gol africano.

Con las espadas en alto, un juego físico notable y el suspenso latente, ambas escuadras se marchan a los vestuarios dejando la mesa servida para un segundo tiempo definitivo en las aspiraciones del Grupo K.