Así fue el rescate de dos guacamayas, un mono y otras especies en cautiverio en Cundinamarca
Según el reporte, algunos animales estaban confinados en jaulas de apenas un metro cuadrado.
Noticias RCN
07:58 p. m.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó sobre un operativo conjunto con la Policía de Carabineros en la provincia de Gualivá, donde fueron rescatados cinco loros, dos guacamayas, un mono y un erizo que permanecían en condiciones inadecuadas.
Según el reporte, algunos animales estaban confinados en jaulas de apenas un metro cuadrado y, en un caso, un mono y un loro compartían el mismo espacio, situación que representa un riesgo sanitario y afecta su bienestar.
Condiciones de hacinamiento y riesgo sanitario
Las autoridades señalaron que las guacamayas permanecían en espacios reducidos y que la convivencia forzada de especies distintas en una misma jaula incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades.
Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde recibirán atención especializada para su recuperación.
Balance de ingresos y liberaciones
Desde enero de 2024, el CAV ha registrado 2.272 ingresos de fauna silvestre, de los cuales 893 han sido liberados y 153 reubicados en condiciones seguras.
La CAR reiteró que la tenencia ilegal de especies silvestres acarrea sanciones y recordó la importancia de proteger la biodiversidad de la región.