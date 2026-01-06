CANAL RCN
Colombia

Así fue el rescate de dos guacamayas, un mono y otras especies en cautiverio en Cundinamarca

Según el reporte, algunos animales estaban confinados en jaulas de apenas un metro cuadrado.

Foto: CAR Cundinamarca

Noticias RCN

junio 01 de 2026
07:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó sobre un operativo conjunto con la Policía de Carabineros en la provincia de Gualivá, donde fueron rescatados cinco loros, dos guacamayas, un mono y un erizo que permanecían en condiciones inadecuadas.

Capturan en la vía Girardot – Bogotá a joven con millonaria suma en efectivo: hay una hipótesis
RELACIONADO

Capturan en la vía Girardot – Bogotá a joven con millonaria suma en efectivo: hay una hipótesis

Según el reporte, algunos animales estaban confinados en jaulas de apenas un metro cuadrado y, en un caso, un mono y un loro compartían el mismo espacio, situación que representa un riesgo sanitario y afecta su bienestar.

Condiciones de hacinamiento y riesgo sanitario

Las autoridades señalaron que las guacamayas permanecían en espacios reducidos y que la convivencia forzada de especies distintas en una misma jaula incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades.

Funza reactivó por tres meses el toque de queda para menores: esta es la razón
RELACIONADO

Funza reactivó por tres meses el toque de queda para menores: esta es la razón

Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde recibirán atención especializada para su recuperación.

Balance de ingresos y liberaciones

Desde enero de 2024, el CAV ha registrado 2.272 ingresos de fauna silvestre, de los cuales 893 han sido liberados y 153 reubicados en condiciones seguras.

La primera carrera de drones dentro en una mina en Latinoamérica fue en Nemocón
RELACIONADO

La primera carrera de drones dentro en una mina en Latinoamérica fue en Nemocón

La CAR reiteró que la tenencia ilegal de especies silvestres acarrea sanciones y recordó la importancia de proteger la biodiversidad de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Bogotá

El pase VIP para el Metro de Bogotá que miles de ciudadanos ya están recibiendo: así puede recibirlo

Secretaría de Seguridad

Policía explica por qué no debe escanear estos QR encontrados en su vehículo

Cauca

Disidencias de 'Iván Mordisco' intentaron ataque con cilindro bomba en Cauca

Otras Noticias

James Rodríguez

Fuad Char estalló contra James Rodríguez y cuestionó su lugar en la Selección Colombia

Fuad Char estalló contra James Rodríguez y lanzó feroz crítica: esto dijo el dirigente del Junior de Barranquilla.

Viral

Perrito es viral por morder a joven que bailaba la canción ‘Dai Dai’ de Shakira en una plaza

El instante, que quedó registrado en video, ya es viral en todas las redes sociales.

Estados Unidos

¿Quién es Nate Morris, nominado por Trump para ser embajador de EE.UU. en Colombia?

Peajes

Gobierno fija tarifas diferenciales en concurrido peaje: también quedará en $700

Enfermedades

Vapeadores bajo la lupa en Bogotá: alertan por aumento del consumo entre jóvenes y sus efectos en la salud