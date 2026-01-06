Así fue el rescate de dos guacamayas, un mono y otras especies en cautiverio en Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó sobre un operativo conjunto con la Policía de Carabineros en la provincia de Gualivá, donde fueron rescatados cinco loros, dos guacamayas, un mono y un erizo que permanecían en condiciones inadecuadas.

Según el reporte, algunos animales estaban confinados en jaulas de apenas un metro cuadrado y, en un caso, un mono y un loro compartían el mismo espacio, situación que representa un riesgo sanitario y afecta su bienestar.

Condiciones de hacinamiento y riesgo sanitario

Las autoridades señalaron que las guacamayas permanecían en espacios reducidos y que la convivencia forzada de especies distintas en una misma jaula incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades.

Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde recibirán atención especializada para su recuperación.

Balance de ingresos y liberaciones

Desde enero de 2024, el CAV ha registrado 2.272 ingresos de fauna silvestre, de los cuales 893 han sido liberados y 153 reubicados en condiciones seguras.

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La CAR reiteró que la tenencia ilegal de especies silvestres acarrea sanciones y recordó la importancia de proteger la biodiversidad de la región.