¡Muy cerca! Joel Canchimbo tuvo el segundo de Colombia ante España pero el palo dijo que no

La Selección Colombia pegó primero en el duelo con España por los cuartos de final de la Copa del mundo Sub 20. La tricolor, que arribaba con cierta desventaja ante los ibéricos, dio el golpe en la primera parte.

Tras un asedio constante de los europeos sobre la primera parte, la tricolor aprovechó su velocidad en el frente de ataque y pegó.

Sobre el minuto 30 de juego, Oscar Perea aprovechó para hacerse paso sobre el sector izquierdo y dar un pase perfecto para que el goleador Neyser Villarreal se anticipara y pusiera el 1-0 parcial.

Tras el gol, la tricolor se asentó más en el terreno de juego e incluso tuvo para dar el segundo golpe. Sobre el cierre del primer capítulo, Joel Canchimbo recibió un esférico para luego meterse en el área y sacar un tenue remate que se estrelló entre el palo y el golero rival.