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Confirman árbitro para Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026: ¿Quién es Clément Turpin?

La FIFA confirmó a Clément Turpin como árbitro del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026. Conozca su trayectoria.

Clément Turpin
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 01 de 2026
04:32 p. m.
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La FIFA confirmó que el árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio en el Kansas Stadium, donde la Tricolor buscará un lugar en los octavos de final.

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Con 44 años y una amplia trayectoria en el fútbol internacional, Turpin es considerado uno de los jueces más experimentados del arbitraje europeo. Su designación refleja la importancia de un compromiso que definirá la continuidad de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

¿Quién es Clément Turpin, el árbitro de Colombia vs. Ghana?

El colegiado francés cuenta con experiencia en las principales competencias organizadas por la FIFA y la UEFA. Ha dirigido partidos de Mundiales, Eurocopas y finales de torneos europeos, destacándose por un estilo de arbitraje que privilegia el ritmo del juego y el diálogo con los futbolistas.

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En la actual Copa del Mundo ya estuvo al frente de dos compromisos de la fase de grupos. Arbitró el triunfo de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia y el empate 0-0 entre Australia y Paraguay, encuentros que transcurrieron sin polémicas relevantes y con pocas sanciones disciplinarias.

Para el duelo entre Colombia y Ghana estará acompañado por los asistentes franceses Nicolas Danos y Benjamin Pages, mientras que el cuarto y quinto árbitro serán de nacionalidad española. La FIFA informó que los oficiales encargados del VAR serán anunciados 48 horas antes del compromiso.

Colombia también estrenará uniforme ante Ghana

Además de la designación arbitral, la FIFA confirmó la indumentaria que utilizará la Selección Colombia en este decisivo encuentro. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo lucirá camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, una combinación que reúne los tres colores de la bandera nacional y que será utilizada por primera vez en el Mundial 2026.

El compromiso comenzará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final. La transmisión podrá seguirse por el Canal RCN desde las 6:30 p. m., con una cobertura especial que incluirá la previa, el minuto a minuto y el análisis del encuentro. También estará disponible a través de la aplicación oficial, YouTube y TikTok del canal.

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