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Horóscopo de hoy: sábado 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre, llega con una energía favorable para hacer ajustes, cerrar asuntos pendientes y pensar con más claridad en lo que cada persona quiere conservar de cara a octubre.

Foto: Diseñado con Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
07:00 a. m.
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El sábado estará marcado por movimientos inesperados, conversaciones importantes y oportunidades para resolver asuntos que venían aplazados. Será una jornada favorable para reorganizar gastos, retomar contactos, aclarar diferencias y abrirse a planes distintos a los habituales.

En el amor, varios signos podrían vivir acercamientos, reconciliaciones o gestos que ayuden a fortalecer vínculos. También será importante actuar con prudencia frente a compras impulsivas, promesas atractivas o decisiones tomadas por entusiasmo.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una propuesta inesperada podría cambiar los planes que tenías para el día. En lugar de resistirte, intenta observar qué oportunidades aparecen detrás de ese cambio. En asuntos de dinero, evita compras impulsivas motivadas únicamente por el entusiasmo del momento. Una persona cercana podría buscarte para pedir consejo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un buen día para resolver asuntos domésticos o financieros que llevabas aplazando. Podrías descubrir una manera sencilla de organizar mejor tus gastos. En el terreno sentimental, alguien podría sorprenderte con un gesto que confirme cuánto valora tu presencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa. Será un buen momento para explicar una idea, retomar una conversación pendiente o acercarte a alguien con quien habías perdido contacto. También podrías recibir una noticia relacionada con trabajo, estudios o un proyecto personal.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los temas familiares ocuparán buena parte de tu atención. Podría surgir una conversación importante sobre decisiones futuras, vivienda o responsabilidades compartidas. Mantén la calma si aparecen diferencias de opinión. En lo económico, conviene revisar un gasto que podría reducirse.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste recientemente, incluso de alguien cuya opinión valoras mucho. Aprovecha esa energía para continuar desarrollando tus proyectos, pero evita prometer más de lo que realmente puedes cumplir. En el amor habrá intensidad y posibilidad de reconciliaciones.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un día ideal para poner orden en asuntos personales. Documentos, cuentas, pendientes laborales o compromisos domésticos podrían resolverse más rápido de lo esperado. Evita preocuparte excesivamente por situaciones que todavía no han ocurrido.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Con el Sol transitando tu temporada zodiacal, sentirás mayor necesidad de revisar objetivos personales. Será un buen momento para preguntarte qué relaciones, hábitos o proyectos realmente te aportan equilibrio. Podría aparecer una oportunidad interesante relacionada con imagen, creatividad o contactos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición estará particularmente activa. Algo que no terminaba de convencerte podría comenzar a mostrar señales más claras. No tomes decisiones precipitadas, pero tampoco ignores aquello que vienes percibiendo desde hace días. En el amor será importante hablar sin recurrir a indirectas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El deseo de salir de la rutina será fuerte. Una invitación, paseo o actividad diferente podría cambiar completamente tu estado de ánimo. También será un buen día para conocer personas y ampliar contactos. En el dinero, evita confiar en promesas demasiado atractivas sin revisar primero los detalles.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu atención estará puesta en metas profesionales y económicas. Podrías encontrar una solución práctica para un problema que parecía más complejo. También será favorable organizar tareas para la próxima semana. No permitas, sin embargo, que las responsabilidades consuman todo tu día.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una idea diferente podría convertirse en el inicio de un proyecto interesante. Anótala aunque todavía no tengas claro cómo desarrollarla. Las conversaciones con amigos o colegas serán especialmente estimulantes. En el amor, evita desaparecer cuando algo te incomoda ya que expresar lo que sientes evitará confusiones.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tus emociones estarán intensas, aunque también tendrás mayor facilidad para entenderlas. Aprovecha el día para resolver diferencias mediante conversaciones tranquilas. Una preocupación económica podría comenzar a encontrar solución gracias a una nueva alternativa o información.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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