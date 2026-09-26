Presunto exguardia Nazi es investigado a sus 105 años por hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial

Entre 1941 y 1945, cerca de 3 millones de prisioneros soviéticos perdieron la vida bajo custodia de la Alemania nazi y fueron sometidos a trabajos forzados, una alimentación extremadamente pobre y la falta absoluta de atención médica.

Hoy, ocho décadas después, un hombre de 105 años podría responder judicialmente por haber contribuido a estos hechos durante la Segunda Guerra Mundial.

¿De qué se le acusa?

La fiscalía de Dortmund confirmó que mantiene abierta una investigación contra este exguardia del campo de prisioneros Stalag 326 VI K, un recinto ubicado en la región de Senne, al oeste del país germano, por el cual circularon hasta 200.000 prisioneros de guerra soviéticos antes de su liberación por tropas estadounidenses en abril de 1945.

De acuerdo con el ministerio público, la labor del centenario sospechoso en dichas instalaciones habría facilitado directamente la comisión de múltiples homicidios.

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El caso que marcó un precedente:

Esta pesquisa se enmarca en un esfuerzo continuado de los tribunales alemanes por juzgar los crímenes del Nacionalsocialismo antes de que fallezcan los últimos sobrevivientes de aquella época.

Este giro en la jurisprudencia cobró fuerza tras el histórico fallo de 2011 contra John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibór que fue sentenciado por complicidad en los asesinatos a pesar de que no existían pruebas directas de que hubiese ejecutado a alguien con sus propias manos.