CANAL RCN
Internacional

Presunto exguardia Nazi es investigado a sus 105 años por hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial

Según la Fiscalía, trabajó en un campo que, entre 1941 y 1945, llegó a albergar hasta 200.000 prisioneros de guerra soviéticos.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

septiembre 26 de 2026
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Entre 1941 y 1945, cerca de 3 millones de prisioneros soviéticos perdieron la vida bajo custodia de la Alemania nazi y fueron sometidos a trabajos forzados, una alimentación extremadamente pobre y la falta absoluta de atención médica.

Hoy, ocho décadas después, un hombre de 105 años podría responder judicialmente por haber contribuido a estos hechos durante la Segunda Guerra Mundial.

Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad
RELACIONADO

Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad

¿De qué se le acusa?

La fiscalía de Dortmund confirmó que mantiene abierta una investigación contra este exguardia del campo de prisioneros Stalag 326 VI K, un recinto ubicado en la región de Senne, al oeste del país germano, por el cual circularon hasta 200.000 prisioneros de guerra soviéticos antes de su liberación por tropas estadounidenses en abril de 1945.

De acuerdo con el ministerio público, la labor del centenario sospechoso en dichas instalaciones habría facilitado directamente la comisión de múltiples homicidios.

Polémica en Alemania por una subasta de bienes personales de Hitler
RELACIONADO

Polémica en Alemania por una subasta de bienes personales de Hitler

El caso que marcó un precedente:

Esta pesquisa se enmarca en un esfuerzo continuado de los tribunales alemanes por juzgar los crímenes del Nacionalsocialismo antes de que fallezcan los últimos sobrevivientes de aquella época.

Este giro en la jurisprudencia cobró fuerza tras el histórico fallo de 2011 contra John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibór que fue sentenciado por complicidad en los asesinatos a pesar de que no existían pruebas directas de que hubiese ejecutado a alguien con sus propias manos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenómeno de El Niño

FAO advierte déficit de financiación para enfrentar la crisis alimentaria por el fenómeno de El Niño

Guatemala

Investigan a exfiscal de Guatemala por presunta vinculación con adopciones ilegales de niños indígenas

Terremoto

Fuerte sismo sacudió Nueva Caledonia hoy: reportan magnitud de 6,6

Otras Noticias

Bogotá

¡Ojo! CEFE Chapinero cerrará temporalmente su complejo de natación: estas son las fechas

Durante esos días no estarán disponibles las reservas para prácticas libres, cursos de natación ni otras actividades acuáticas.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre, llega con una energía favorable para hacer ajustes, cerrar asuntos pendientes y pensar con más claridad en lo que cada persona quiere conservar de cara a octubre.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 25 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Selección Colombia Femenina

Así sería la camiseta de la Selección Colombia Femenina para el Mundial 2027

Enfermedades

La cirugía robótica de rodilla abrió paso en Barrancabermeja con especialistas internacionales