Así sería la camiseta de la Selección Colombia Femenina para el Mundial 2027

La Selección Colombia Femenina ya tendría lista una de las camisetas que utilizaría en el Mundial de Brasil 2027. El diseño se conoció a través de una filtración y rápidamente comenzó a generar comentarios entre los aficionados.

La imagen corresponde a la que sería la camiseta visitante de Colombia para el Mundial Femenino de 2027. De acuerdo con el portal especializado Footy Headlines, la prenda tendría una base roja y un estampado gráfico que ocupa buena parte del frente.

¿Cómo sería la camiseta de Colombia para el Mundial 2027?

El diseño apuesta por un tono rojo predominante, acompañado por diferentes matices de burdeos, carmesí y coral. El patrón incluye formas geométricas y elementos que generan una composición bastante diferente a las últimas camisetas utilizadas por la Selección Colombia.

Uno de los detalles que más llama la atención es el logotipo Trefoil de Adidas, utilizado en algunas de las colecciones de inspiración retro de la marca. Tanto este elemento como el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol aparecerían en color blanco.

Las mangas serían completamente rojas y tendrían las tradicionales tres franjas de Adidas en los hombros. El cuello y los puños también incorporarían detalles en blanco.

¿Colombia ya confirmó esta camiseta para el Mundial?

No. Hasta el momento, ni Adidas ni la Federación Colombiana de Fútbol han presentado oficialmente esta camiseta.

La información corresponde a una filtración publicada por Footy Headlines, portal especializado en adelantar diseños de uniformes. Según esta información, la presentación oficial de la camiseta visitante estaría prevista para marzo de 2027.

Lo que sí está confirmado es la presencia de Colombia en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. La Selección consiguió su clasificación el pasado 5 de junio, luego de vencer 1-0 a Uruguay con gol de Gisela Robledo. Será la cuarta participación mundialista del combinado nacional.

Ahora la expectativa está puesta en conocer si el diseño filtrado termina siendo el que las jugadoras colombianas luzcan durante el torneo o si la versión definitiva tendrá modificaciones antes de su presentación oficial.