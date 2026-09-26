Decisión de última hora con Kylian Mbappé tras lesión con Francia en la Nations League

El estreno de Zinédine Zidane al frente de la selección de Francia dejó sensaciones sumamente encontradas. Si bien el combinado galo logró un trabajado e importante triunfo por la mínima diferencia (0-1) frente a Turquía en el marco de la UEFA Nations League, la alegría se eclipsó por completo debido a los problemas físicos de su máxima figura, Kylian Mbappé. El delantero y capitán de los bleus tuvo que abandonar la concentración por decisión directa del cuerpo técnico tras sufrir una compleja lesión en su rodilla izquierda.

El encuentro disputado en territorio turco era sumamente complejo para las aspiraciones francesas. El partido se mantuvo cerrado y disputado hasta que, sobre el inicio de la segunda mitad, apareció la genialidad habitual del atacante.

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Tras recibir una asistencia precisa de Michael Olise, Mbappé desequilibró desde la frontal y sacó un potente remate con la pierna derecha que venció al guardameta Ugurcan Çakir, colocando el 0-1 parcial.

Sin embargo, la celebración duró pocos segundos. Justo en la mecánica del disparo, el delantero experimentó una fuerte hipertensión en la articulación. Inmediatamente después de ver puerta, el atacante cojeó visiblemente, torció el gesto y se desplomó sobre el césped tomándose la rodilla izquierda con evidentes muestras de dolor.

Aunque intentó reincorporarse tras una primera atención médica, la dolencia le impidió continuar y fue sustituido obligatoriamente en el minuto 59 por Désiré Doué.

Decisión de última hora con Mbappé

Con el pitido final y los tres puntos asegurados, el foco mediático viró por completo hacia el parte médico del delantero. En la rueda de prensa posterior, Zidane no ocultó su preocupación ante los micrófonos y confirmó que el panorama inicial no era alentador.

"No, no va bien. Mbappé no está bien. Por desgracia, no tiene buena pinta... Desarrolló una hipertensión en la rodilla a causa del disparo y no vamos a correr ningún riesgo. Creo que tendrá que volver a casa, regresará a Madrid", declaró de forma tajante el estratega francés.

Minutos más tarde, la propia Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitió un comunicado oficial ratificando la baja del atacante. El escrito detalló que el jugador sufre una lesión tendinosa en la rodilla izquierda y quedó completamente descartado para los siguientes compromisos de la fase de grupos de la Nations League, donde los galos debían medirse ante selecciones como Grecia e Italia.

La noticia generó una inmediata ola de preocupación en las oficinas del Real Madrid. El club blanco, que afronta un calendario sumamente exigente tanto en La Liga como en la UEFA Champions League, aguarda el regreso del delantero a la capital española.