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🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. México: vea el amistoso por el Canal RCN

Vea en vivo el partido amistoso entre Colombia vs. México por Canal RCN, este sábado 26 de septiembre.

Nicolás Salgado

septiembre 26 de 2026
05:05 p. m.
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Colombia vs. México EN VIVO se podrá disfrutar este sábado 26 de septiembre por la señal del Canal RCN. El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana, desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

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La Selección Colombia vuelve a la cancha después del Mundial 2026 y afronta su primer amistoso de esta nueva etapa. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá varias novedades en su convocatoria y comenzará a probar alternativas pensando en los próximos retos internacionales.

¿A qué hora juega Colombia vs. México?

El encuentro está programado para las 8:00 p. m. de este sábado 26 de septiembre, aunque la transmisión de Fútbol RCN comenzará desde las 7:30 p. m. con la previa del compromiso.

El escenario será el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, donde Colombia disputará el primero de tres amistosos durante esta fecha FIFA. Después enfrentará a Paraguay y Perú.

¿Dónde ver Colombia vs. México EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido por la señal del Canal RCN y la APP Canal RCN.

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La expectativa está puesta en una Selección que comienza a darle espacio a nuevos nombres después del Mundial. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero ya no hacen parte de este proceso tras anunciar el final de su ciclo con la Tricolor, mientras Luis Díaz tampoco fue incluido en la delegación para esta fecha FIFA.

Entre las novedades aparecen futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional. La posible formación incluye a Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jhon Arias y Gustavo Puerta; Jáminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez.

Del otro lado estará México, que también comienza una nueva etapa. El partido marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador del combinado mexicano, luego de la salida de Javier Aguirre.

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El duelo, además, servirá para observar qué jugadores empiezan a tomar protagonismo en la nueva etapa de Colombia. La Tricolor tendrá tres partidos en esta ventana internacional para probar variantes y darle rodaje a una plantilla que apunta hacia la Copa América de 2028 y las Eliminatorias para el Mundial de 2030.

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