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Así festejó Colombia el bronce en el Mundial Sub-20 Femenino

¡Locura total! Así festejaron las jugadoras de Colombia tras conquistar el bronce en el Mundial Femenino Sub-20.

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Foto: FCF

Nicolás Salgado

septiembre 26 de 2026
03:48 p. m.
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La Selección Colombia Femenina Sub-20 celebró con abrazos, lágrimas y sonrisas la histórica medalla de bronce conseguida este sábado 26 de septiembre en el Mundial de Polonia 2026, luego de superar a Italia en una dramática definición por penales.

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El pitazo final desató la emoción de las jugadoras colombianas. Después de 120 minutos de lucha y una tanda de penales que terminó 4-3 a favor de la Tricolor, las futbolistas se fundieron en abrazos sobre el césped y festejaron un resultado que ya quedó en la historia del fútbol femenino colombiano.

¿Cómo celebró Colombia la medalla de bronce?

Los videos posteriores al partido dejaron ver la alegría de las integrantes del equipo dirigido por Carlos Paniagua. Algunas jugadoras terminaron entre lágrimas, mientras otras compartieron abrazos y sonrisas después de cumplir el objetivo de subir al podio.

La emoción también estuvo marcada por todo lo que había ocurrido durante el torneo. Colombia llegó al partido por el tercer puesto después de perder 3-0 contra Corea del Norte en semifinales, pero tuvo la capacidad de recuperarse y cerrar su participación con una medalla.

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La celebración tuvo un significado especial para esta generación: antes de Polonia 2026, Colombia nunca había conseguido una medalla en un Mundial Femenino Sub-20. En 2010, el equipo nacional había disputado el partido por el tercer puesto, pero perdió ante Corea del Sur.

¿Cómo fue el triunfo de Colombia ante Italia?

Italia se fue adelante antes del descanso con un gol de Giada Cimó, pero Colombia reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate por medio de Sintia Cabezas al minuto 61. El 1-1 permaneció hasta el final de la prórroga.

En los penales apareció una de las figuras de la jornada: Luisa Agudelo. La arquera colombiana respondió con atajadas determinantes y terminó siendo protagonista de una definición que le entregó el bronce a la Tricolor.

Con el 4-3 definitivo desde el punto penal, Colombia aseguró el tercer lugar y cerró un Mundial que quedará registrado como su mejor actuación histórica en esta categoría.

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Ahora, mientras las imágenes de la celebración recorren las redes sociales, esta generación disfruta una medalla que representa un nuevo capítulo para el fútbol femenino del país.

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