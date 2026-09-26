Así formaría la Selección Colombia en su duelo amistoso ante México: Habrá sorpresas

La Selección Colombia vuelve a escena este sábado 26 de septiembre de 2026 para medirse ante la Selección de México en un atractivo partido amistoso internacional de preparación.

El escenario elegido para este vibrante compromiso es el imponente M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, con un horario de inicio pactado para las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Este encuentro marca un punto de inflexión absoluto para el combinado nacional, ya que representa el primer desafío oficial de la era post-Mundial 2026.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el equipo tricolor inicia un nuevo ciclo generacional cargado de expectativas, renovación y la imperiosa necesidad de probar variantes tácticas.

Así formaría Colombia ante México

Tras una Copa del Mundo donde el equipo dejó sensaciones interesantes, el cuerpo técnico ha decidido inyectar sangre nueva con la convocatoria de varios futbolistas jóvenes y caras inéditas que buscan ganarse un lugar definitivo en el proceso.

De esta manera, el combinado nacional formaría así: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Locumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gomez.

En cuanto a los mexicanos, la formación sería así: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González.

Foto: AFP.

Último partido entre Colombia y México

Cabe recordar que ambos combinados nacionales protagonizan choques con antecedentes recientes muy atractivos; el último antecedente registrado en suelo estadounidense dejó una contundente victoria cafetera por 4-0.

No obstante, este nuevo pulso de carácter amistoso se presenta completamente diferente, ideal para que los estrategas evalúen piezas, prueben esquemas tácticos alternativos y comiencen a trazar el camino rumbo a las próximas competencias oficiales del continente.

El duelo se podrá observar por la pantalla del Canal RCN desde las 7 de la noche (transmisión) y 8 de la noche (pitazo inicial).