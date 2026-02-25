CANAL RCN
Real Madrid vs. Benfica, vuelta de playoffs de Champions League: hora y canal para ver

El Real Madrid recibe a Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Prográmese con el juego.

Real Madrid
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
10:01 a. m.
El Real Madrid afronta este miércoles 25 de febrero un duelo decisivo frente a Benfica por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League. El conjunto español llega con ventaja tras imponerse 1-0 en Lisboa y buscará sellar la clasificación a los octavos de final ante su afición en el Estadio Santiago Bernabéu. El compromiso está programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido en el país a través de ESPN y Disney+.

Sin embargo, la antesala del encuentro quedó marcada por una noticia sensible en el plantel merengue: la posible ausencia de su máxima figura ofensiva.

Mbappé, baja sensible en el ataque blanco

El delantero francés Kylian Mbappé no estaría disponible para el compromiso debido a molestias persistentes en la rodilla izquierda. El atacante, actual máximo goleador de LaLiga y de la presente edición de la Champions, arrastra desde hace varias semanas problemas en el ligamento externo de esa articulación.

Aunque había continuado compitiendo pese a las molestias, el cuerpo técnico habría decidido no arriesgarlo en un encuentro de alta exigencia física. Según trascendió desde el entorno cercano al vestuario, la determinación se tomó tras la última sesión de entrenamiento y luego de la conferencia de prensa del entrenador Álvaro Arbeloa, quien dirige actualmente al equipo.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial que confirme o desmienta la información, ni se ha precisado el tiempo estimado de recuperación.

Ventaja mínima y obligación de responder

En lo deportivo, el Madrid parte con una ventaja corta pero valiosa. El 1-0 conseguido en territorio portugués le permite manejar la serie con cierto margen, aunque cualquier descuido podría complicar la eliminatoria. Benfica, por su parte, está obligado a marcar para equilibrar la balanza y buscar la remontada.

La posible ausencia de Mbappé representa un reto adicional para el conjunto blanco, que deberá encontrar variantes ofensivas para mantener su eficacia en el último tercio del campo. El apoyo del Bernabéu será determinante en una noche que promete tensión, intensidad y un desenlace vibrante en la carrera por un lugar en los octavos de final.

