Las dos ventajas con las que Suiza enfrentará a Colombia en el Mundial

Colombia enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Aunque la Tricolor llega motivada tras eliminar a Ghana, el conjunto europeo contará con dos ventajas logísticas que podrían marcar diferencias en la preparación del partido.

La Selección Colombia ya está entre las 16 mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá una dura prueba frente a Suiza. El equipo de Néstor Lorenzo buscará un lugar en los cuartos de final, pero antes deberá afrontar un escenario que favorece, al menos en la previa, a su rival europeo.

Además del nivel futbolístico de ambos equipos, el calendario y la logística dejaron a Suiza con dos aspectos que podrían jugar a su favor en el duelo que se disputará en Vancouver.

¿Por qué Suiza llega con ventaja frente a Colombia?

La primera ventaja está relacionada con el desplazamiento. Suiza disputó su partido de dieciseisavos de final frente a Argelia en Vancouver, la misma ciudad donde se jugará el encuentro contra Colombia.

Eso significa que el conjunto europeo no tendrá que realizar un nuevo viaje antes de los octavos de final y podrá mantener su planificación sin cambios de sede, reduciendo el desgaste físico y facilitando la recuperación de sus jugadores.

Colombia, por el contrario, deberá trasladarse desde Kansas City, donde consiguió la clasificación tras vencer 1-0 a Ghana, hasta territorio canadiense para preparar el compromiso.

¿El descanso también favorece a Suiza?

El segundo aspecto tiene que ver con el calendario del Mundial. Suiza disputó su compromiso de dieciseisavos el jueves 2 de julio, mientras que Colombia jugó un día después, el viernes 3 de julio. Esa diferencia le permite al seleccionado europeo contar con 24 horas adicionales de recuperación, un detalle que puede resultar importante en una fase donde la acumulación de minutos comienza a pasar factura.

La Tricolor, además, llega después de un recorrido exigente por distintas sedes entre México, Estados Unidos y ahora Canadá, lo que ha incrementado el desgaste físico del plantel durante la competición.

Pese a esos factores, el ambiente en la Selección Colombia es de confianza. El triunfo frente a Ghana confirmó el buen momento del equipo de Néstor Lorenzo, que mantiene el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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El partido entre Colombia y Suiza se disputará el martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), en el BC Place de Vancouver. Allí, la Tricolor intentará dejar de lado cualquier desventaja logística para buscar un histórico paso a los cuartos de final del Mundial 2026.