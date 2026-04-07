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Las dos ventajas con las que Suiza enfrentará a Colombia en el Mundial

La Selección Colombia tendrá un reto extra ante Suiza: estas son las razones.

suiza cuenta con dos ventajas frente a colombia mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 04 de 2026
05:05 p. m.
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Colombia enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Aunque la Tricolor llega motivada tras eliminar a Ghana, el conjunto europeo contará con dos ventajas logísticas que podrían marcar diferencias en la preparación del partido.

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La Selección Colombia ya está entre las 16 mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá una dura prueba frente a Suiza. El equipo de Néstor Lorenzo buscará un lugar en los cuartos de final, pero antes deberá afrontar un escenario que favorece, al menos en la previa, a su rival europeo.

Además del nivel futbolístico de ambos equipos, el calendario y la logística dejaron a Suiza con dos aspectos que podrían jugar a su favor en el duelo que se disputará en Vancouver.

¿Por qué Suiza llega con ventaja frente a Colombia?

La primera ventaja está relacionada con el desplazamiento. Suiza disputó su partido de dieciseisavos de final frente a Argelia en Vancouver, la misma ciudad donde se jugará el encuentro contra Colombia.

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Eso significa que el conjunto europeo no tendrá que realizar un nuevo viaje antes de los octavos de final y podrá mantener su planificación sin cambios de sede, reduciendo el desgaste físico y facilitando la recuperación de sus jugadores.

Colombia, por el contrario, deberá trasladarse desde Kansas City, donde consiguió la clasificación tras vencer 1-0 a Ghana, hasta territorio canadiense para preparar el compromiso.

¿El descanso también favorece a Suiza?

El segundo aspecto tiene que ver con el calendario del Mundial. Suiza disputó su compromiso de dieciseisavos el jueves 2 de julio, mientras que Colombia jugó un día después, el viernes 3 de julio. Esa diferencia le permite al seleccionado europeo contar con 24 horas adicionales de recuperación, un detalle que puede resultar importante en una fase donde la acumulación de minutos comienza a pasar factura.

La Tricolor, además, llega después de un recorrido exigente por distintas sedes entre México, Estados Unidos y ahora Canadá, lo que ha incrementado el desgaste físico del plantel durante la competición.

Pese a esos factores, el ambiente en la Selección Colombia es de confianza. El triunfo frente a Ghana confirmó el buen momento del equipo de Néstor Lorenzo, que mantiene el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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El partido entre Colombia y Suiza se disputará el martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), en el BC Place de Vancouver. Allí, la Tricolor intentará dejar de lado cualquier desventaja logística para buscar un histórico paso a los cuartos de final del Mundial 2026.

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