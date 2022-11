Hincha colombiano conoció a Cristiano Ronaldo y le regaló una mochila wayuu

Sebastián Díaz es un colombiano amante del fútbol que tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Manchester United.

Este aficionado de la pelota sueña con brillar en el periodismo deportivo y, como millones de amantes del más popular de los deportes, soñaba con conocer al hombre de la selección portuguesa.

Y lo logró. “Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo, se los juro”, manifestó el joven, quien agregó: “Conseguí una foto con Cristiano Ronaldo. Me quiero morir, estoy temblando”.

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

Además, Díaz aprovechó el momento para regalarle una mochila wayuu, típica de la cultura colombiana, que aceptó con gusto Cristiano Ronaldo y se le llevó.

CONSEGUÍ UNA FOTO CON CRISTIANO RONALDO ME QUIERO MORIR ESTIY TEMBLANDO — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

Después, el colombiano puso un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “No saben cuántas veces soñé con ese momento. Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que conocen saben cuán importante es Cristiano Ronaldo para mí. El tipo tiene gran parte de responsabilidad de que me encante este deporte, de que me quieta dedicar a esto toda mi vida. Por quien me levanto a cualquier hora a verlo jugar. A quien he defendido a capa y espada aún sabiendo que muchas veces no tengo la razón”.

“Me propuse que tenía que verlo antes que se retirara, puesto que siempre pensé que una foto sería imposible. Mañana, además, lo veré jugar (…) El mejor momento fue cuando cruzó su brazo y tocó mi hombro para la foto. Saqué la mochila wayuu que empaqué en Bogotá irónicamente para dársela por si lo conocía. Cuando se la di la recibió, me miró y me agradeció”, concluyó Sebastián Díaz.