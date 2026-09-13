Choachí se prepara para el Columbia Trail Challenge: fecha y retos de la carrera

Columbia Trail Challenge regresará a Choachí el próximo 15 de noviembre para su segunda edición, una competencia de trail running que reunirá a cerca de 1.000 corredores en dos recorridos de alta exigencia y con importantes desniveles.

A menos de una hora de Bogotá, los participantes se enfrentarán a senderos, ascensos técnicos y terrenos de alta montaña en una prueba que busca consolidarse dentro del calendario nacional de esta disciplina.

¿Qué tendrá el Columbia Trail Challenge en Choachí?

La competencia contará con dos distancias pensadas para diferentes niveles y objetivos deportivos: 10 y 21 kilómetros. Ambas rutas fueron diseñadas para aprovechar las condiciones geográficas de Choachí y llevar a los corredores por terrenos que exigirán resistencia, técnica y capacidad para afrontar cambios importantes de elevación.

El recorrido de 10 kilómetros tendrá 840 metros de desnivel positivo, además de senderos de herradura y ascensos técnicos. Los participantes dispondrán de un máximo de cuatro horas para completar la prueba.

La distancia de mayor exigencia será la de 21 kilómetros, aunque su trazado oficial alcanza los 23,3 kilómetros. La ruta acumula 1.741 metros de desnivel positivo y llega hasta una altitud máxima de 2.913 metros sobre el nivel del mar. El tiempo límite establecido para completarla será de siete horas y 30 minutos.

Estas características convierten a la prueba en un desafío que va más allá de completar una distancia determinada: los corredores tendrán que administrar el esfuerzo en ascensos y descensos y adaptarse a las condiciones propias de la alta montaña.

¿Qué reconocimiento tendrá la competencia?

Uno de los atractivos de esta segunda edición será su validación dentro del circuito UTMB y la asignación de puntos ITRA, actualmente en proceso de evaluación con los últimos ajustes de los trazados.

Este reconocimiento busca darle una mayor proyección a la competencia y permitir que el desempeño de los participantes tenga relevancia dentro del circuito internacional del trail running.

La carrera es organizada por Aire Libre y Aventura, con el respaldo de Forus Colombia S.A.S. y Columbia Sportswear Company, compañías que buscan fortalecer la práctica de los deportes al aire libre y la realización de competencias de este nivel en el país.

Los cupos para la segunda edición del Columbia Trail Challenge ya están habilitados. Choachí se prepara así para recibir en noviembre a cientos de corredores que pondrán a prueba su resistencia en uno de los escenarios de montaña más cercanos a Bogotá.