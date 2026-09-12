Confirmado: James Rodríguez ya tiene número definido para jugar con Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha generado expectativa en todos los amantes del deporte y el fútbol colombiano, y múltiples inquietudes han invadido las redes sociales sobre todo lo referente al capitán de la Selección Colombia.

¿Cuándo debutará?, ¿por cuánto tiempo firmó? o ¿qué número va a usar en la camiseta?, son algunas de las preguntas que más se repiten en las redes sociales y que también hicieron los periodistas en la rueda de prensa oficial de su presentación; la duda respecto al dorsal que usará es una de las que más expresan los hinchas, pues quieren tenerlo estampado como un recuerdo para toda la vida.

Se confirmó el número que usará James en Atlético Nacional

Según el periodista deportivo Felipe Sierra, la DIMAYOR no aprobó el cambio para que Edwin Cardona le cediera el #10 a James y, al menos, por lo que resta de temporada, el capitán de la Selección Colombia usará el número 23, dorsal que no había usado antes en ninguno de los equipos de los que hizo parte. La plataforma internacional Transfermarkt ya actualizó su web, y Rodríguez ya aparece con la nueva numeración.

Aunque ya se tenía conocimiento de que el reglamento no permitiría el cambio de número en la mitad del torneo, por tratarse de James Rodríguez, se esperaba una excepción que no se dio. A raíz de lo anterior, se empezó a rumorear que podría usar el 11 o el 5, que estaban disponibles y ya había usado en la Selección Colombia o en el Bayern Múnich.

Atlético Nacional confirmó la presentación oficial de James en el Atanasio Girardot

Previo al partido que Atlético Nacional jugará el domingo 13 de septiembre ante Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II en el estadio Atanasio Girardot a las 4:05 p.m., el club 'verdolaga' informó que a las 2:45 de la tarde será la presentación oficial de James Rodríguez ante toda la hinchada verde.

Se espera que el volante colombiano haga su debut en el partido, aunque la lista oficial de convocados no ha sido publicada. El entrenador Lucas González afirmó que le gustaría tenerlo disponible y todo dependerá de los entrenamientos que realice antes del día del partido.