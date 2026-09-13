¿Va a un concierto o festival? Estas recomendaciones podrían evitarle más de un problema

Asistir a un concierto o festival no comienza cuando se encienden las luces del escenario. Una buena experiencia también depende de preparar con anticipación la entrada, el transporte y los elementos que se llevarán al recinto.

Con el crecimiento de los eventos masivos en Colombia, las herramientas digitales también ganan terreno para facilitar el acceso y reducir riesgos de fraude.

¿Cómo preparar las entradas antes de un concierto o festival?

Uno de los principales cambios está en las entradas digitales. Ticketmaster implementó en Colombia Quentro, una plataforma que reemplaza los tiquetes impresos y archivos PDF por códigos QR dinámicos que se actualizan constantemente.

A diferencia de un PDF, que puede copiarse, fotografiarse o compartirse varias veces, la entrada permanece dentro del dispositivo del usuario. Por eso, una recomendación clave es descargar y configurar la aplicación con varios días de anticipación, en lugar de esperar hasta llegar al escenario.

Si necesita transferir una entrada a otra persona, el proceso debe realizarse mediante las herramientas oficiales habilitadas para este propósito.

También es importante llegar con el celular cargado y, para jornadas largas, considerar una batería externa. La pantalla debe encontrarse en condiciones que permitan la lectura correcta del código de acceso.

Recomendaciones para disfrutar un concierto y evitar estafas

La planificación también puede ahorrar inconvenientes. Antes de salir de casa es recomendable verificar la hora de apertura de puertas, las rutas para llegar y las restricciones establecidas por cada organizador.

Viajar ligero facilita el ingreso. Elementos como alimentos, cámaras profesionales o sombrillas con punta metálica pueden estar restringidos, dependiendo de las condiciones particulares del espectáculo.

Otro punto importante es definir con anticipación cómo regresar a casa. En eventos multitudinarios, establecer un punto de encuentro alejado de las salidas principales puede ayudar a evitar las mayores aglomeraciones.

Finalmente, hay que prestar atención a posibles fraudes. Ticketmaster advierte que “ningún funcionario” solicitará consignaciones por WhatsApp, pagos adicionales para “liberar” una entrada o capturas de los códigos QR.

La recomendación es comprar siempre a través de canales oficiales y desconfiar de ofertas recibidas mediante redes sociales, chats o enlaces desconocidos.