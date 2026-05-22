De la cancha a los negocios: Cómo la analítica de datos define a los campeones del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá ha comenzado. Sin embargo, más allá de la emoción de los aficionados y el brillo de las estrellas, esta edición consolidará una revolución silenciosa que se juega lejos de los reflectores: la transformación tecnológica a través de la analítica de datos.

Hoy en día, el talento puro ya no basta para asegurar el éxito en la élite deportiva, y esta realidad ha encontrado un espejo exacto en el entorno corporativo. Las selecciones más competitivas del mundo ya no ven la tecnología como un lujo, sino como un pilar estratégico.

Alemania, por ejemplo, centraliza datos masivos de sus rivales para diseñar tácticas de video personalizadas, logrando descifrar patrones de tiro en situaciones críticas como los penaltis. Por su parte, Argentina analiza métricas físicas avanzadas —como cambios de dirección y aceleraciones explosivas— para afinar el rendimiento de sus jugadores al milímetro.

Cómo la analítica de datos define a los campeones del Mundial 2026

Esta misma lógica es la que hoy define a las empresas Data-Driven (impulsadas por datos). En un mercado hipercompetitivo, recolectar información ya no es una ventaja; el verdadero diferencial radica en saber interpretarla para anticipar escenarios, optimizar recursos y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.

"El error más común es intentar modernizarse empezando por la tecnología, cuando el verdadero desafío es cultural y operativo", advierte Mario Cruz, Head de Datos en Axity.

Para evitar que las organizaciones se conviertan en simples "coleccionistas de datos digitales", el experto señala que se deben dominar tres pilares críticos, equivalentes a la preparación de un equipo de alto rendimiento:

El negocio como motor: La modernización no debe nacer en el área de TI, sino de una necesidad real de la empresa. De lo contrario, se termina pagando por herramientas complejas que nadie consumirá.

Democratización y alfabetización: Al igual que en la cancha, donde todos los futbolistas deben entender la estrategia del director técnico, la información en las empresas debe ser accesible y comprensible para todos los niveles operativos.

Gobernanza y calidad: Trabajar con estadísticas imprecisas en el deporte cuesta partidos; en los negocios, destruye presupuestos. Es vital contar con líderes de datos (Data Stewards) que garanticen una única versión de la verdad.

Finalmente, ante el auge de la inteligencia artificial generativa, Cruz enfatiza que ninguna IA salvará a una empresa si sus bases son débiles: "Si tu información de base está mal, la respuesta de la IA será incorrecta".

En el Mundial y en el mercado, no gana el que tiene más tecnología, sino quien mejor ejecuta su estrategia basada en datos.