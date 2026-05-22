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Economía

Empresa colombiana tomó medidas radicales para evitar la quiebra y seguir operando

La empresa con más de ochenta años en el sector busca salvarse.

Lec Lee
Foto: Magnific

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
12:50 p. m.
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La reconocida compañía colombiana de confecciones y moda, Lec Lee, ha ingresado formalmente a un proceso de reorganización empresarial. Este trámite se adelanta bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia, ante la Superintendencia de Sociedades, la entidad estatal encargada de regular y supervisar el entorno corporativo en el país.

Ante esto, la Supersociedades anunció que este proceso fue permitido, asegurando que Lec Lee continúe con sus operaciones mientras atiende obligaciones financieras por más de COP $22.101 millones.

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Además de cumplir con sus obligaciones, esta decisión también permite conservar más de 400 empleos directos vinculados a la operación de la empresa.

¿Qué medidas tomará Lec Lee para salvarse de la quiebra?

De acuerdo con la información entregada, el plan contempla mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad comercial y el pago de las obligaciones adquiridas por la empresa.

A corte del mes de marzo, la marca textil reportó ingresos por $6.259.661.000 de pesos colombianos y un margen bruto del 59 %, cifras que respaldaron la viabilidad de la operación durante el análisis financiero.

Trayectoria de Lec Lee en el mercado

La marca nació en 1943 en Villavicencio, de la mano de Luis Eduardo Caicedo Motta, un sastre santandereano de 24 años que vio el potencial de confeccionar prendas de uso rústico y de trabajo utilizando la tela índigo.

En 1957, buscando una escala de producción masiva y un mercado más amplio, don Luis Eduardo trasladó la operación al barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá.

El éxito de sus pantalones llevó a la creación formal de la sociedad Confecciones LEC Ltda. en 1961, operando inicialmente con unos 60 operarios que fabricaban marcas como Ranger, Lec y Lee.

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