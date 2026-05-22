Jugador de Selección Colombia está a un paso del Liverpool: esto se confirmó

En el reciente Sudamericano Sub-17 que se disputó entre el 3 y el 19 de abril de 2026 en Paraguay, la Selección Colombia se quedó con el título tras derrotar 4-0 a Argentina en la final.

A lo largo del campeonato, Samuel Martínez, vinculado a Atlético Nacional, fue uno de los mejores jugadores y comenzó a cautivar el interés de varios equipos europeos.

Por eso, en los últimos días, Liverpool avanzó por él y tendría todo listo para su vinculación. ¿Cómo se pactó el negocio? Descubra los detalles aquí en Noticias.

Samuel Martínez, jugador de la Selección Colombia Sub-17, sería nuevo jugador del Liverpool

César Luis Merlo, el periodista argentino que es especialista en fichajes, aseguró que Samuel Martínez será nuevo jugador del Liverpool cuando cumpla la mayoría de edad.

"Samuel Martínez, figura de la Selección Sub-17 de Colombia, jugará en el Liverpool, que superó a otros gigantes de Europa", escribió el comunicador en su cuenta de X.

"Atlético Nacional embolsará un millón de dólares y conservará porcentaje de una futura venta. Se sumará cuando cumpla 18 años y firmará por cinco años. Ya cruzan documentación", añadió.

¿Qué otro equipo de Europa pretendía a Samuel Martínez, figura de la Selección Colombia Sub-17?

El acuerdo de Samuel Martínez, Atlético Nacional y Liverpool también fue confirmado por Fabrizio Romano que, a su vez, reveló cuál era el otro equipo europeo que quería contratarlo.

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"Liverpool acuerda traspaso para fichar a Samuel Martínez del Atlético Nacional. El acuerdo está en marcha para que el talento colombiano de 17 años se una en 2027, tan pronto cumpla 18", precisó.

"Liverpool anticipa a Borussia Dortmund y el acuerdo está cerrado", concluyó.

Samuel Martínez nació el 5 de abril de 2009 en Tuluá, Valle del Cauca, mide 1.84 metros y juega como mediocampista ofensivo.