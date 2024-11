James y Mayra, nominados en The Best: ¿cómo votar por los colombianos?

La Fifa dio a conocer el listado de los jugadores que están nominados al premio The Best del último año y aunque los colombianos James Rodríguez y Mayra Ramírez no están considerados a ganarse el premio de los mejores en las categorías masculinas y femeninas, sí podrían ser parte de los once ideales.

Las categorías que entregó la Fifa y en las que los aficionados de todo el mundo pueden votar son: Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA.

“Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación”, indicó la Fifa en un comunicado.

Nominados a los once ideales

Gracias al nivel mostrado especialmente con la selección Colombia, tanto James Rodríguez como Mayra Ramírez podría ser parte del once ideal de la Fifa en el último año y los hinchas pueden votar por ellos.

“Al cierre de la votación, a los votos de los aficionados se incorporarán los de un grupo de expertos para determinar los premios The Best al once masculino y femenino de la FIFA. Las elecciones de ambos grupos, aficionados y grupo de expertos, tendrán el mismo peso específico, independientemente del número de votantes en cada grupo”, explicaron.

Todas las personas que estén registradas en Fifa.com puede ingresar gratuitamente para votar en cada una de las categorías que desee.

Mediante el siguiente link, las personas que quieran registrarse e ingresar a votar por los colombianos lo podrán hacer. Según la información suministrada, los votos de los aficionados tendrán gran impacto en las decisiones finales.