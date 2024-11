James Rodríguez entre los mejores del mundo: está nominado en los premios The Best de la FIFA

La FIFA reveló este 28 de noviembre los nominados a los prestigiosos premios The Best, en los que se reconocerán a los mejores futbolistas del 2024, y James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, está presente.

El talentoso volante '10', que fue el mejor jugador de la última Copa América, fue seleccionado entre los 22 mediocampistas que tienen opciones de integrar el once ideal de la FIFA en los premios The Best.

Y es que, a pesar que desde su llegada a Rayo Vallecano no ha sido muy tenido en cuenta por Iñigo Pérez, el entrador de la escuadra madrileña, en la Copa América aportó seis asistentes y un gol.

Adicionalmente, en el presente camino hacia el Mundial del 2026, ha realizado dos goles (contra Uruguay y Argentina) y cuatro asistencias (vs. Uruguay, Argentina, Brasil y Chile).

Por lo tanto, en la más reciente fecha FIFA, Gustavo Alfraro, el director técnico de Paraguay, lo exaltó a pesar de que no iba a enfrentarse a la Selección Colombia. En esa ocasión, el estratega argentino indicó que el '10' se "transformaba cuando se ponía la camiseta de su país".

Los mediocampistas que competirán con James Rodríguez en la nominación de los premios The Best

La FIFA, a través de una placa compartida en sus canales oficiales de comunicación, reveló que los otros mediocampistas nominados son:

Luciano Acosta (argentino que milita en el Cincinnati de la MLS). Thiago Almada (argentino de la Selección y el Botafogo de Brasil). Álex Baena (español que juega en el Villareal de LaLiga). Jude Bellingham (británico figura del Real Madrid). Hakan Çalhanoğlu (turco del Inter de Milán de la Serie A). Eduardo Camavinga (francés del Real Madrid). Phil Foden (británico figura del Manchester City). Paulo Henrique Ganso (brasileño del Fluminense de Brasil). Toni Kroos (alemán ex Real Madrid). Takefusa Kubo (japonés de la Real Sociedad). Fermín López (español del Barcelona de LaLiga). Martin Ødegaard (noruego del Arsenal). Dani Olmo (español figura del Barcelona de LaLiga). Cole Palmer (británico del Chelsea de la Premier League). Christian Pulisic (estadounidense del Milán de la Serie A). Declan Rice (británico del Arsenal de la Premier League). Rodri Hernández (español, balón de oro y figura del Manchester City). Fabián Ruíz (español del Paris Saint Germain). Federico Valverde (uruguayo figura del Real Madrid). Florian Wirtz (alemán del Bayer Leverkusen de la Bundesliga). Granit Xhaka (suizo del Bayer Leverkusen).

¿Hasta cuándo se puede votar por James Rodríguez en los premios The Best y cómo hacerlo?

Los aficionados del fútbol serán determinantes en la conformación del equipo ideal de los premios The Best. Por lo tanto, tienen que ingresar a la página de la FIFA para votar por sus favoritos.

Las votaciones estarán habilitadas hasta el martes 10 de diciembre, a las 5:59 de la tarde de Colombia. Además, el paso a paso para poder votar por James Rodríguez es el siguiente: