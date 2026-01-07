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¡Se confirmaron otros dos partidazos de octavos de final en el Mundial 2026! ¿Cuáles son y cuándo se juegan?

¡Ya quedaron definidas las fechas y los horarios de estos cruces! Descubra los detalles.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 01 de 2026
07:57 a. m.
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El martes 30 de junio se disputaron tres partidos más correspondientes a los dieciseisavos del Mundial que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México.

Noruega eliminó a Costa de Marfil tras vencerlo 2-1. Los goles de los 'vikingos' fueron de Nusa y Haaland, mientras que el descuento 'marfileño' lo anotó Diallo.

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Después, desde las 4:00 de la tarde, Francia goleó 3-0 a Suecia y lo dejó afuera de la Copa del Mundo 2026. Las anotaciones fueron de Mbappé (45' y 74') y Barcola (53').

Además, México, con un primer tiempo magistral, dio el golpe ante Ecuador con celebraciones de Julián Quiñones (22') y Raúl Jiménez (31').

En consecuencia, quedaron definidos los rivales de Brasil y Paraguay, que ya se encontraban instalados en los octavos de final del Mundial 2026. ¿Quiénes serán?

¡Confirmados otros dos partidos de octavos de final del Mundial 2026! Descubra la fecha y la hora

Brasil será rival de Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Ese partido se jugará el domingo 5 de julio, a las 3:00 de la tarde, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Mientras tanto, Paraguay enfrentará a Francia en la nueva ronda del certamen más importante de selecciones.

Ese encuentro se disputará el sábado 4 de julio de 2026, a las 4:00 de la tarde, en el Estadio Filadelfia.

¿Por quién espera México en los octavos de final del Mundial 2026?

Tras su contundente victoria en el Estadio Azteca, México está a la espera de que se defina su próximo rival.

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Este saldrá del cruce entre Inglaterra vs. República Democrática del Congo, que se jugará este 1 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana, en el Estadio Atlanta.

Además, recuerde que ese partido de los ingleses en dieciseisavos de final será transmitido en la señal principal del Canal RCN.

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