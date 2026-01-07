Otro técnico dijo adiós a su selección tras eliminación en el Mundial 2026: estas fueron sus palabras

El director técnico argentino Sebastián Beccacece confirmó que no seguirá al frente de la Selección de Ecuador, luego de que la Tricolor quedara eliminada del Mundial 2026 tras caer 2-0 ante México en los 16avos de final.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca, marcó el punto final automático de su vínculo contractual con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Sebastián Becaccece dijo adiós a Ecuador

En charla con los medios de comunicación, el argentino afirmó que su vínculo con la Tri terminó tras la dolorosa eliminación.

"Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador, y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. De mi parte, no tengo reproches; me voy feliz porque construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", confesó el DT ante los medios de comunicación.

Beccacece, quien asumió el timón de La Tri en agosto de 2024 en reemplazo de Félix Sánchez Bas, reconoció la superioridad del rival en la primera mitad del compromiso, señalando que la falta de contundencia en el ataque impidió forzar una remontada.

Pese al sabor amargo de la eliminación en la primera ronda de eliminación directa, el técnico valoró el esfuerzo colectivo y la histórica victoria sobre Alemania en la fase de grupos como uno de los hitos más memorables de su corta gestión.

El balance de Sebastián Beccacece con Ecuador

El proceso del argentino al frente de la Selección de Ecuador dejó un registro estadístico positivo, respaldado por un espectacular rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo logró enderezar el rumbo hasta consolidarse en la segunda posición de la tabla general, solo por detrás de Argentina.

Partidos Dirigidos: 22

Victorias: 8

Empates: 12

Derrotas: 2

Con este anuncio oficial, la dirigencia de la FEF deberá iniciar de inmediato la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para afrontar el próximo ciclo de cara a las siguientes competencias continentales. Mientras tanto, el nombre de Beccacece ya empieza a sonar con fuerza en la órbita de otras selecciones sudamericanas y clubes del fútbol internacional.

¿Cuantos técnicos han salido desde que se está disputando el Mundial de 2026?