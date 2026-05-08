Conmebol da a conocer primera decisión tras disturbios ocurridos en el Atanasio Girardot por Libertadores

El encuentro entre Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A, fue oficialmente cancelado por la Conmebol tras graves incidentes provocados por la hinchada local, que apenas permitieron disputar poco más de un minuto de juego en el Estadio Atanasio Girardot.

La tensión en el ambiente no era nueva. La eliminación prematura del "Poderoso de la Montaña" en la liga local y los recientes gestos desafiantes del máximo accionista del club, Raúl Giraldo, hacia la tribuna el pasado fin de semana, habían caldeado los ánimos de una afición que se siente traicionada por la dirigencia.

Apenas el árbitro venezolano Jesús Valenzuela dio el pitazo inicial a las 7:30 p.m., el caos se apoderó del escenario. Al minuto dos, una densa cortina de humo producto de bengalas y pólvora lanzada desde las tribunas norte y sur nubló por completo el campo.

Los hinchas del poderoso no solo utilizaron pirotecnia; objetos contundentes fueron arrojados al terreno de juego e incluso se reportaron intentos de invasión de cancha y pequeños focos de incendio detrás de uno de los arcos.

Foto: AFP

Conmebol anuncia primera decisión tras disturbios

Tras casi una hora de incertidumbre y de intentos fallidos por parte de las autoridades locales para controlar la situación, la Dirección de Competiciones de la Conmebol emitió un comunicado tajante: el partido quedaba cancelado.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades competentes para asegurar la continuidad del encuentro entre Independiente Medellín (COL) y Flamengo (BRA), correspondiente a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, el partido ha sido cancelado", se lee.

Aunque el marcador en cancha quedó 0-0, el reglamento disciplinario de la Conmebol es estricto en estos casos. Se espera que en las próximas horas se oficialice la victoria de Flamengo por 3-0 "en el escritorio", siguiendo el precedente de incidentes similares en años anteriores.

Y agregaron: "Asimismo, y considerando que fueron aplicados todos los procedimientos establecidos en el Manual de Clubes de la CONMEBOL, el caso será remitido a los Órganos Judiciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol para las determinaciones correspondientes".