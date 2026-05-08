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¿Sorpresivo? El dólar volvió a alcanzar un precio no visto hace más de un mes: así abrió hoy 8 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 8 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
08:15 a. m.
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En la mañana de este 8 de mayo de 2026, el Banco de la República comunicó que el dólar abrió exactamente en 3.727,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado subió 22.83 pesos respecto al día anterior (7 de mayo de 2026), quedó en 3.729,27 pesos y alcanzó su nivel más alto en aproximadamente un mes.

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La última vez que se había registrado una TRM similar fue el martes 10 de marzo de 2026, con un valor de 3.744,84 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 8 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

A diferencia del viernes de la semana pasada (1 de mayo de 2026), la Tasa Representativa del Mercado tuvo un aumento de 91.76 pesos y el 2.52 %.

Además, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (8 de abril de 2026), el incremento fue de 51.08 pesos, que representan un 1.39 %.

Sin embargo, haciendo el balance con la TRM de hace un año (8 de mayo de 2025), hubo una disminución de 577.52 pesos, que equivalen al 13.41 %.

Asimismo, revisando la Tasa Representativa del Mercado que hubo en el inicio del 2026, el descenso fue de 27.81 pesos y el 0.74 %.

Precio del dólar en Colombia: así se están comprando y vendiendo hoy 8 de mayo de 2026

En la mañana de este 8 de mayo de 2026, se han estipulado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

 

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