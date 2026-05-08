¡Durísima! Esta sería la FUERTE sanción económica que enfrentaría el DIM por los desmanes en Copa Libertadores

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores, tuvo que ser cancelado.

Cuando transcurría el minuto 2, los hinchas del DIM comenzaron a protestar fuertemente en las tribunas y demostraron intenciones de invadir el terreno de juego.

En consecuencia, los jugadores de ambos planteles tuvieron que correr a los camerinos y, tras determinarse que no estaban dadas las condiciones para proteger la seguridad, se decidió no reanudar el partido.

"El encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado", se informó en la cuenta oficial de la Copa Libertadores.

Tras esa situación, el 'poderoso de la montaña' no solo enfrentaría fuertes sanciones deportivas, sino también económicas. ¿De cuánto podría ser?

Este es el alto monto económico que tendría que pagar Independiente Medellín por los desmanes en Copa Libertadores vs. Flamengo

El periodista Julián Céspedes, que cubre a los equipos de Medellín, reveló los montos que tiene estipulados la Conmebol por los incidentes que se presentan en los estadios.

"Partido cancelado entre DIM vs. Flamengo. La multa está entre 100 y 400 mil dólares", indicó.

Es decir que, en pesos colombianos, la institución 'poderosa' podría tener que pagar entre trescientos setenta y dos millones novecientos veintisiete mil pesos ($372.927.000) y mil cuatrocientos noventa y un millones setecientos ocho mil pesos ($1.491.708.000).

¿Y cuáles serían las consecuencias deportivas que enfrentaría el DIM tras los incidentes en la Copa Libertadores?

Aunque aún no se ha difundido la decisión oficial, sí ha comenzado a circular la información de que Independiente Medellín perdería los puntos vs. Flamengo.

Es decir que todo parece indicar que la escuadra brasileña ganaría con un marcador de 0-3.

Antes de esta cuarta fecha, Independiente Medellín había empatado 1-1 vs. Estudiantes, perdido 4-1 vs. Flamengo y ganado 1-0 vs. Cusco.