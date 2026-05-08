Invima prohibió producto vendido como alimento tras detectar sustancia usada para disfunción eréctil

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto “Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca” marca “Bichota”, identificado con el registro sanitario RSA-0021811-2022. La entidad advirtió que dicho registro no autoriza este producto específico y pidió a los consumidores abstenerse de adquirirlo o consumirlo.

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Según el Invima, se detectó que el producto estaba siendo comercializado en presentaciones de frascos y sachet utilizando un registro sanitario autorizado únicamente para otro alimento distinto. Ese número corresponde exclusivamente al producto “Concentrado de frutas con borojó, chontaduro, noni y maca”.

La autoridad sanitaria también informó que los ingredientes “Damiana” y “L-arginina” declarados en el etiquetado no están autorizados dentro del registro sanitario utilizado. Además, indicó que el establecimiento reportado como fabricante autorizado, identificado como Natural Empack, no existe en la dirección registrada ante el Invima, por lo que se desconocen las condiciones sanitarias de fabricación.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima considera fraudulento el producto “Bichota”?

El Invima explicó que el producto incumple varios criterios establecidos en la Resolución 2674 de 2013 para ser considerado un alimento fraudulento. Entre ellos, señaló que el concentrado se comercializa con información que puede inducir a engaño sobre su composición y uso.

La entidad también alertó que el producto es promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales como suplemento alimenticio, energético, nutricional y potenciador sexual femenino. Entre las propiedades atribuidas al concentrado se mencionaban efectos relacionados con aumento del deseo sexual, energía y excitación, afirmaciones que incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia.

¿Qué sustancia detectaron en el producto “Bichota”?

Otro de los puntos más delicados de la alerta sanitaria fue la detección de sildenafil en el producto “Bichota”. La información fue notificada a través de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y del Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea.

El Invima precisó que el sildenafil es una sustancia utilizada para la disfunción eréctil y que no está autorizada como ingrediente en alimentos o bebidas. Por esta razón, la entidad reiteró que el producto representa un incumplimiento de la normatividad sanitaria nacional e internacional.

Frente a esta situación, el organismo recomendó suspender inmediatamente el consumo del concentrado “Bichota” y reportar cualquier información relacionada con su comercialización a las autoridades competentes. Asimismo, solicitó a secretarías de salud, distribuidores y comercializadores retirar el producto del mercado.