Video | Ladrones hacen “escalera humana” para robar en Bogotá: estas son sus nuevas tácticas

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en Bogotá y en la localidad de Kennedy la situación tiene desesperados a los residentes.

Vecinos aseguran que los delincuentes están utilizando modalidades cada vez más arriesgadas para ingresar a viviendas y establecimientos comerciales, sin importar si es de madrugada o a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad de la zona han captado repetidamente los movimientos de varios hombres que recorren las cuadras buscando oportunidades para cometer robos.

Según la comunidad, los sujetos llegan en grupo, estudian las casas y luego intentan entrar utilizando maniobras.

Cámaras captaron a delincuentes haciendo "escaleras humanas" para robar en Bogotá

Noticias RCN llegó hasta una de las cuadras más golpeadas por la delincuencia en Kennedy, donde las grabaciones de seguridad muestran cómo operan estas bandas dedicadas al hurto.

En los videos se observa a varios hombres caminando por el sector durante la noche y la madrugada.

Después de identificar una vivienda, comienzan a ejecutar la llamada “escalera humana”: uno de los delincuentes se sube sobre otro para alcanzar las ventanas de las casas e intentar abrirlas mientras el resto vigila los movimientos de la calle.

Según denuncian los vecinos, estos hechos no ocurren únicamente en horas de la madrugada. También se estarían registrando durante el día.

Las escaleras humanas que se están presentando a las 2, 3 de la mañana, inclusive en el día, a las 9, 10, 12 del día, 2 de la tarde, los negocios tienen que estar pendientes porque los roban uno y dos veces en la misma semana.

Ladrones estarían usando llaves maestras para ingresar a las viviendas a robar

La comunidad también alertó sobre otra modalidad utilizada por los delincuentes y es el uso de llaves maestras para intentar abrir las puertas de las viviendas.

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De acuerdo con los testimonios, los hombres llegan en bicicleta y aparentan ser residentes del sector para pasar desapercibidos.

Una vez están frente a las casas, comienzan a probar diferentes llaves en las chapas con el objetivo de ingresar sin levantar sospechas. Los habitantes aseguran que los delincuentes no tienen horarios definidos y que los intentos de robo ocurren tanto de día como de noche.

Para hablar sobre la situación, Noticias RCN conversó con Leonel, veedor ciudadano de la localidad de Kennedy, quien aseguró que estas bandas llevan bastante tiempo operando en la zona y que la comunidad se siente sola frente a la ola de inseguridad.

Pues las autoridades ante el récord mundial de un establecimiento atracado en una semana y unos acróbatas del crimen que se suben, se trepan aquí en las casas mientras la gente duerme y están probando llaves. Son unas bandas que están operando aquí hace bastante tiempo. La comunidad se ha quejado y pues el sector se desangra.

El líder también lanzó fuertes críticas contra la respuesta institucional y aseguró que la desesperación entre los habitantes es cada vez mayor.