La decisión estaría tomada: esto pasaría con Independiente Medellín tras los incidentes en el Atanasio Girardot por Libertadores

Por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores, Independiente Medellín tenía que recibir a Flamengo en el estadio Atanasio Girardot.

El partido inició a las 7:00 de la noche del jueves 7 de mayo, pero tuvo que suspenderse al minuto 2 debido a que los hinchas del 'poderoso' comenzaron a protestar de manera hostil e, incluso, arrojaron bengalas a la cancha y trataron de invadirla.

Todo esto sucedió después de que Independiente Medellín quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026 I y, además, Raúl Giraldo, el máximo accionista del club, les hizo gestos retadores a los hinchas.

Apenas iniciaron los desmanes, el árbitro tomó la decisión de detener el partido y enviar a los jugadores a los camerinos para salvaguardar su integridad.

Además, sobre las 8:48 de la noche, la cuenta oficial de la Copa Libertadores confirmó que el partido había quedado cancelado.

En consecuencia, todo parece indicar que la Conmebol ya habría tomado una decisión e Independiente Medellín tendría que asumir una fuerte sanción deportiva.

Esto es lo que pasaría tras el partido suspendido entre Independiente Medellín y Flamengo, en Copa Libertadores, por incidentes

Según información entregada por los periodistas que cubren a Independiente Medellín, el club perdería el partido por un marcador de 0-3.

"Lo que nos informan es que el partido queda suspendido y gana Flamengo 0-3. Hay que esperar multas y sanciones para el Medellín", escribió Óscar Tobón, el periodista de Win Sports, en su cuenta de X.

Además, Marcelo Bee Sellares, el especialista en Derecho Deportivo, recordó que la Conmebol tomó esa decisión en el 2025 cuando los hinchas de Colo Colo protagonizaron desmanes en un partido contra Fortaleza de Brasil.

¿Qué partidos le restan a Independiente Medellín en la Copa Libertadores?

A la espera de una decisión oficial tras el partido cancelado vs. Flamengo, Independiente Medellín aún tiene dos partidos por jugar en la Copa Libertadores.

El próximo será el miércoles 20 de mayo, a las 9:00 de la noche, vs. Cusco, en condición de visitante.

Además, en la última fecha, que se disputará el 26 de mayo, a las 7:30 de la noche, DIM deberá enfrentar en La Plata a Estudiantes.