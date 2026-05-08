Alexa Torrex podría volver a La Casa de los Famosos Colombia 2026: inesperada y repentina decisión del 'jefe'

Alexa Torrex, de manera sorpresiva, se convirtió en la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La creadora de contenido fue la participante que más votos recibió durante los primeros meses, pero perdió una parte del apoyo con el paso del tiempo.

Sin embargo, podría regresar a revolucionar la competencia debido a que el 'jefe' tomó una decisión que, en caso de que llegue a materializarse, dejaría en shock a los habitantes que hacen parte del top 7.

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El botón del pánico podría ocasionar el regreso de Alexa Torrex a La Casa de los Famosos Colombia 2026

El jueves 7 de mayo de 2026, de manera inesperada, regresó el temido 'botón del pánico' a La Casa de los Famosos Colombia.

Al igual que las veces anteriores, la instrucción fue clara: ningún participante está avalado para presionarlo y enfrentaría consecuencias muy fuertes por no acatar.

"¡Intercambio en la casa! El que oprima el 'botón del pánico' saldrá de la competencia e ingresará la reciente eliminada. ¿Se atreverán a presionarlo?", se reveló en la cuenta de Instagram del Canal RCN.

"En La Casa de los Famosos Colombia las primicias son todo, así que podría haber una salida por entrada. Si eso pasa, Alexa Torrex volvería al reality", se agregó.

¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de las decisiones tomadas por el público y los participantes en la nominación del miércoles 6 de mayo, la placa quedó conformada de la siguiente manera:

'Campanita': nominado por el público.

Beba de la Cruz: nominada por la casa.

Alejandro Estrada: nominada por la casa.

Juanda Caribe: nominado por Alexa, la última eliminada.

¿Quién abandonará la competencia el próximo domingo? Conéctese con las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN para no perderse ningún detalle.