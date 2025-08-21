Conmebol habría tomado radical decisión tras los graves enfrentamientos entre Independiente y U. de Chile

Tras los graves sucesos ocurridos en la noche de este miércoles en el duelo entre hinchas de Independiente de Argentina y Universidad de Chile, la Conmebol tomaría este jueves la radical decisión en contra de los clubes que disputaban los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fuentes cercanas en Argentina han informado que el máximo ente continental estaría evaluando dar por descalificados a los dos clubes involucrados.

"La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", aseguró el ente en las últimas horas.

Además, confirmó que este duelo no se reanudará, puesto que fue cancelado del todo.

El ente indicó que hasta el momento se encuentra "recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes".

Cabe aclarar que durante las últimas horas circuló por redes sociales un 'falso' comunicado donde se indicaba una decisión de la Conmebol. Sin embargo, no se ha tomado alguna decisión.

Noticia en desarrollo... pronto más información.