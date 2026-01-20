Bogotá busca nuevos talentos del fútbol rumbo a Europa y Argentina

Del 27 al 30 de enero, niños y jóvenes entre los 5 y 20 años podrán participar en la visoria oficial de Chacarita Juniors Colombia, un programa formativo que ha proyectado a más de 160 jugadores al exterior. La iniciativa contará con la presencia de Bruno Sotelo, scout vinculado a River Plate, quien evaluará a los aspirantes bajo un modelo científico que apunta a abrirles las puertas del fútbol argentino y europeo.

Bogotá abre visorias para formar futbolistas profesionales

La capital colombiana se prepara para recibir a cientos de niños y jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional. Chacarita Juniors Colombia anunció la apertura oficial de su convocatoria nacional, que se realizará los días 27, 28, 29 y 30 de enero, y estará dirigida a aspirantes nacidos entre 2006 y 2020.

El proceso hace parte del programa formativo “De la primera semilla a la universidad del fútbol”, una metodología que busca no solo detectar talento, sino desarrollarlo de manera integral para proyectarlo hacia clubes de alto nivel en Argentina y Europa.

Un scout de River Plate llegará a Bogotá para evaluar talentos

Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es la presencia de Bruno Sotelo, reconocido scout especializado en valoración de jugadores y actualmente vinculado a las escuelas de formación de River Plate, uno de los clubes más importantes del continente.

Su visita representa una oportunidad directa para que jóvenes futbolistas colombianos sean observados por un experto con experiencia en el mercado internacional. Según los organizadores, el proceso de evaluación no se limita al rendimiento en cancha, sino que incluye análisis técnico, psicológico y físico.

Así funciona el modelo de formación de Chacarita Juniors

A diferencia de los procesos empíricos tradicionales, Chacarita Juniors Colombia aplica desde hace más de 13 años una escala global de medición de 0 a 10 para evaluar el desarrollo de cada jugador. El objetivo es que los deportistas superen el umbral de 7 puntos, nivel mínimo para competir en entornos profesionales de alto rendimiento.

“Nuestra meta es formar jugadores que puedan adaptarse a plantillas de élite. Mientras en Colombia un equipo profesional promedia entre 6.8 y 7 puntos, en Europa los estándares superan el 9. Por eso trabajamos para cerrar esa brecha con seguimiento trimestral”, explicó José Rodrigo Matiz, manager general del club.

Colombia, potencia exportadora de futbolistas

De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Colombia es el séptimo país del mundo con más futbolistas expatriados, con 433 jugadores en ligas extranjeras. En ese contexto, iniciativas como esta buscan fortalecer el proceso formativo desde edades tempranas.

Los seleccionados no solo integrarán las categorías que compiten en la Liga de Fútbol de Bogotá y torneos de Difútbol, sino que también ingresarán a la llamada “escuela de exportación”, que ya ha proyectado a más de 160 jugadores a clubes internacionales.

Formación integral: del talento infantil al alto rendimiento

El programa “De la primera semilla a la universidad del fútbol” está diseñado para acompañar al jugador desde los 5 años hasta la etapa profesional. En las primeras fases se prioriza el desarrollo técnico y motriz, mientras que entre los 17 y 20 años el enfoque se centra en la exportación inmediata.

Para lograrlo, el club cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, fisioterapeutas y entrenadores especializados en Neuro Fútbol, una metodología que potencia el desarrollo cognitivo y la toma de decisiones en competencia.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de fútbol en Bogotá?

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial www.chacaritacol.com. Los aspirantes deberán presentarse en el complejo deportivo DBS, ubicado en el kilómetro 3 de la Avenida La Conejera, en Bogotá.

Para cientos de niños y jóvenes, esta visoria representa una oportunidad real de iniciar un camino profesional que podría llevarlos a las ligas más competitivas del mundo, siguiendo la huella de los futbolistas colombianos que hoy brillan en el exterior.