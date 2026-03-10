Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 10 de marzo de 2026

En el universo de los juegos de azar en Colombia, cada jornada trae consigo una nueva expectativa. Este 10 de marzo de 2026, el sorteo del Super Astro Sol volvió a captar la atención de quienes siguen este popular chance que se ha vuelto parte de la rutina de miles de apostadores en todo el país.

Desde tempranas horas del día, muchas personas se acercaron a los puntos autorizados para registrar su jugada. Algunos lo hicieron durante una pausa en el trabajo y otros aprovecharon el paso por una tienda o un centro comercial para intentar su suerte.

Además, cuando llegó el momento del sorteo en las horas de la tarde, las preguntas fueron las mismas de siempre: ¿coincidirá la combinación con alguno de los números elegidos? ¿Quiénes fueron los ganadores?

Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de marzo de 2026

A las 4:00 de la tarde de este 10 de marzo de 2026, comenzaron a moverse las balotas y revelaron a los afortunados de esta tarde.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Asimismo, los premios que se entregarán serán los mismos de siempre:

42.000 veces lo apostado para los que hayan acertado el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado para los que hayan acertado el signo y los tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado para los que hayan acertado el signo y los dos números de izquierda a derecha.

En el Super Astro Sol el resultado viaja rápido entre los apostadores

Una vez se anunció el número ganador, la información comenzó a circular rápidamente. En cuestión de minutos, los resultados aparecieron en los portales especializados, las redes sociales y los puntos de venta, permitiendo que los jugadores verificaran sus apuestas casi de inmediato.

El atractivo del Super Astro Sol está precisamente en su dinámica: cada sorteo es independiente y siempre abre una nueva posibilidad. Por eso, incluso quienes no aciertan en una jornada, suelen volver a intentarlo al día siguiente.

Además, el componente zodiacal añade una curiosidad adicional. Algunos apostadores mantienen siempre el mismo signo, mientras que otros cambian su elección dependiendo del día o simplemente lo dejan al azar.