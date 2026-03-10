Aranceles entre Colombia y Ecuador ponen en aprietos a los comerciantes de la frontera

La frontera en Rumichaca enfrenta una crisis comercial sin precedentes tras cumplirse un mes de la imposición de aranceles recíprocos entre Colombia y Ecuador, situación que mantiene en riesgo cientos de empleos y ha generado bloqueos intermitentes por parte de comerciantes y transportadores que exigen soluciones urgentes a ambos gobiernos.

Desde Ipiales, a aproximadamente un kilómetro del puente internacional de Rumichaca, los afectados han decidido ejercer su derecho a la protesta de manera intermitente. Los manifestantes cerraron la vía en horas de la mañana, la levantaron temporalmente y volvieron a bloquear el paso, denunciando que sus llamados no han sido escuchados por las autoridades de ninguno de los dos países.

Los sectores más afectados

Los gremios del transporte reportan pérdidas alarmantes en sus ingresos. Según testimonios recogidos en la zona, las afectaciones oscilan entre un 70% y un 90% de sus ganancias habituales. Quienes se encargan de cargar y descargar mercancía han sido particularmente golpeados: de ganar normalmente $150.000 pesos diarios, hoy apenas perciben $20.000 debido a la falta de material en las bodegas.

Las cifras del sector comercial en la frontera están en rojo. Desde la implementación inicial de la medida arancelaria por parte de Ecuador, las pérdidas acumuladas alcanzan aproximadamente 200 millones de dólares. Esta guerra comercial pone en riesgo la operación de 140 empresas establecidas en la zona fronteriza.

“Tenemos más o menos un 60-70% de afectación en ingresos de mercancía de procedencia de Ecuador”, señalaron representantes del sector de depósitos. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que se implemente un decreto para elevar los aranceles al 50%, lo que según los empresarios incrementaría la afectación a un 90-95%, haciendo inviable la operación de los depósitos en Ipiales.

El llamado a los gobiernos

El transporte de carga es uno de los sectores más golpeados, funcionando actualmente solo al 10% de su capacidad normal. Esta paralización casi total del comercio binacional ha generado lo que los gremios describen como una asfixia a la economía de Ipiales y sus alrededores.

Los manifestantes en Rumichaca han anunciado que mantendrán los cierres intermitentes de la vía hasta que los gobiernos de Colombia y Ecuador escuchen sus demandas y encuentren una solución a la disputa arancelaria que ya completa más de 30 días afectando la vida económica de miles de familias que dependen del comercio fronterizo.