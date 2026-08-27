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Ryan Castro estrena nueva apuesta fuera de la música: el ‘Awoo’ llega a una colección especial

Ryan Castro lleva el universo ‘Awoo’ más allá de la música con una nueva apuesta inspirada en su historia, sus personajes y sus raíces en Medellín.

Sebastián Montañez

agosto 27 de 2026
03:38 p. m.
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Ryan Castro continúa llevando su sello personal más allá de los escenarios. El artista paisa, conocido como ‘El Cantante del Ghetto’, volvió a trabajar con Jumbo para presentar una nueva edición de Awoolatina, una propuesta que mezcla chocolate, cultura urbana y elementos relacionados con la historia del cantante.

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La colaboración llega después de la primera edición entre el artista y la marca, que, según informó la compañía, agotó sus unidades en poco tiempo. Ahora, la apuesta crece con dos versiones y una meta de poner en circulación más de dos millones de unidades en Colombia.

Ryan Castro presenta dos nuevas versiones de Awoolatina

Una de las novedades es que esta vez los seguidores podrán encontrar dos alternativas. La Jumbo Black conserva el chocolate tradicional e incorpora relleno de galleta y brownie, además de trozos de galleta y maní.

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Por otro lado, aparece la Jumbo Blondie, elaborada con chocolate blanco, relleno de arequipe, galleta y maní.

La decisión de tener ambas opciones surgió durante el proceso creativo. Ante la discusión sobre cuál sabor elegir, Ryan Castro respondió: “¿Para qué escoger? Mejor quédese con las dos”, frase que terminó convirtiéndose en parte del concepto de la campaña.

“AWOO!! Ya pueden encontrar en todos lados las chocolatinas más exóticas, lo último en gomelería, lo más agogo: AWOOLATINA. No sé ni cuál de las dos me gusta más, así que mejor quédese con las dos”, comentó el cantante.

La historia de Ryan Castro también llegará en stickers

La propuesta tiene otro componente pensado especialmente para los seguidores del paisa: ‘Los Cabezones del Awoo’, una colección de diez stickers inspirados en diferentes momentos de su trayectoria.

Las ilustraciones hacen referencia a sus comienzos en el barrio Pedregal de Medellín, personajes como Richy, Sendé y Awooganster, así como a su cercanía con el fútbol y la Selección Colombia.

Los stickers estarán incluidos en los empaques de las dos chocolatinas y podrán reunirse en un álbum especial. De esta manera, Ryan Castro sigue convirtiendo el universo del ‘Awoo’ en una identidad que ya trasciende sus canciones y conciertos.

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