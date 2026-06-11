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Corea del Sur vs. República Checa: hora y dónde ver EN VIVO, GRATIS, por el Mundial 2026

¡Entérese de los detalles completos para seguir el segundo partido del Mundial 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
03:22 p. m.
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Para completar la primera fecha del grupo A, Corea del Sur y República Checa iniciarán su camino en el Mundial 2026.

En el Estadio de Guadalajara, los coreanos y los checos debutarán a partir de las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

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Además, al igual que el partido inaugural, los colombianos podrán disfrutar de todas las emociones de este segundo encuentro mundialista.

¿Dónde se puede ver gratis? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el canal para ver EN VIVO el partido entre Corea del Sur vs. República Checa

Los fanáticos del fútbol pueden conectarse con la pantalla de Win Sports para ver el partido entre Corea del Sur vs. República Checa, por la primera fecha del Mundial 2026.

La transmisión y el análisis de los dos equipos que comparten grupo con México y Sudáfrica iniciará desde las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Cómo llegan Corea del Sur y República Checa al Mundial 2026?

En su último amistoso, que se llevó a cabo el 3 de junio, la Selección de Corea del Sur enfrentó a El Salvador y se impuso 1-0.

Mientras tanto, la Selección de República Checa jugó el 4 de junio vs. Guatemala y le ganó 3-1, con goles de Patrik Schick (11'), Tomás Chorý (72') y Denis Visinský (79').

¿Cuándo volverán a jugar Corea del Sur y República Checa, en el Mundial 2026?

El segundo partido de Corea del Sur en la Copa del Mundo será el 18 de junio de 2026, vs. México, uno de los anfitriones.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

Entre tanto, República Checa jugará el mismo día, pero vs. Sudáfrica, en el Estadio de Atlanta, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

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