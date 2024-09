Cristiano Ronaldo abrió la polémica: "Ganar una Eurocopa con Portugal es como ganar un Mundial"

Este jueves 5 de septiembre, la Selección de Portugal se citó con su similar de Croacia para disputar un duelo válido por la primera fecha del Grupo 1 (Liga A) de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25. Los dirigidos por Roberto Martínez se impusieron por 2-1 en el Estádio do Benfica y Cristiano Ronaldo anotó su gol 900. La figura del Al-Nassr entregó unas polémicas declaraciones.

Ronaldo, quien al minuto 34' aprovechó un gran centro de Rafael Leão para vencer el arco custodiado por Dominik Livaković y establecer el 2-0 parcial, llegó a su país con la ilusión de alcanzar esa marca goleadora. "No quiero ser presumido, pero convertí 60 goles esta temporada. Soy el máximo goleador en la historia del fútbol, y voy a seguir elevando esa vara. Pronto llegaré a los 900 y superaré los 1.000", dijo en su canal de 'YouTube'.

RELACIONADO Cristiano Ronaldo imitó a Messi en YouTube y las redes sociales explotaron

Pues bien, después de inflar las redes en el estadio de las 'águilas', el astro portugués rompió en llanto. Se fue a uno de los tiros de esquina para tumbarse en el terreno de juego, mientras se tapaba la cara con las manos. Todos sus compañeros fueron a abrazarlo por el hito conseguido. Croacia descontó gracias a un autogol de Dego Dalot, quien había abierto el marcador, y no quedó tiempo para más.

Cristiano Ronaldo desató la polémica sobre el valor del Mundial

"Que Portugal gane una Eurocopa es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", empezó diciendo el exjugador de Manchester United, Real Madrid y Juventus.

"900 goles parece cualquier otro hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es un hit único en mi carrera. Yo no rompo récords, ellos me persiguen", concluyó.

Los 900 goles de Cristiano Ronaldo