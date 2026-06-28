OFICIAL: así quedaron los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 terminó en la noche del 27 de junio, tras los partidos entre Argentina vs. Jordania y Austria vs. Argelia.

Los 'albicelestes', con otro gol magistral de Leo Messi, vencieron 1-3 a Jordania, mientras que Austria, que estaba quedando eliminada, marcó un gol agónico, empató 3-3 vs. Argelia y continuó viva en el certamen internacional.

RELACIONADO Los mejores memes que dejó el empate de Colombia ante Portugal en el Mundial

Mientras tanto, la Selección Colombia, en el Estadio Miami, empató 0-0 vs. Portugal, quedó primera del grupo K y jugará el próximo viernes 3 de julio.

¿Cómo quedaron definidos todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Estos son los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026!

Sudáfrica vs. Canadá.

Brasil vs. Japón.

Alemania vs. Paraguay.

Países Bajos vs. Marruecos.

Costa de Marfil vs. Noruega.

Francia vs. Suecia.

México vs. Ecuador.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Bélgica vs. Senegal.

Estados Unidos vs. Bosnia.

España vs. Austria.

Portugal vs. Croacia.

Suiza vs. Argelia.

Australia vs. Egipto.

Argentina vs. Cabo Verde.

Colombia vs. Ghana.

¿A qué hora y en dónde juega la Selección Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026?

El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, la Selección Colombia enfrentará a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.

Este partido se jugará en el Estadio Kansas City, que está habilitado para 73.000 aficionados.

¿Cómo le fue a Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026?

Ghana hizo parte del grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

En el debut, los dirigidos por Carlos Queiroz le ganaron 1-0 a Panamá, en una de las últimas jugadas del partido, con una anotación de Yirenkyi (90+5').

Después, en la segunda fecha, Ghana supo resistir y empató 0-0 con Inglaterra, la líder del grupo.

Y, finalmente, en un partido muy disputado, Ghana cayó 2-1 vs. Croacia. Por los europeos marcaron Sucic (31') y Nikola Vlasic (83'), mientras que por los africanos descontó Luckassen (73').