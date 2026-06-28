OFICIAL: así quedaron los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026
¡Ya todo está listo en la Copa del Mundo para el inicio de los 'mata-mata'!
Nicolás Forero
07:42 a. m.
La fase de grupos del Mundial 2026 terminó en la noche del 27 de junio, tras los partidos entre Argentina vs. Jordania y Austria vs. Argelia.
Los 'albicelestes', con otro gol magistral de Leo Messi, vencieron 1-3 a Jordania, mientras que Austria, que estaba quedando eliminada, marcó un gol agónico, empató 3-3 vs. Argelia y continuó viva en el certamen internacional.
Mientras tanto, la Selección Colombia, en el Estadio Miami, empató 0-0 vs. Portugal, quedó primera del grupo K y jugará el próximo viernes 3 de julio.
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¡Estos son los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026!
- Sudáfrica vs. Canadá.
- Brasil vs. Japón.
- Alemania vs. Paraguay.
- Países Bajos vs. Marruecos.
- Costa de Marfil vs. Noruega.
- Francia vs. Suecia.
- México vs. Ecuador.
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
- Bélgica vs. Senegal.
- Estados Unidos vs. Bosnia.
- España vs. Austria.
- Portugal vs. Croacia.
- Suiza vs. Argelia.
- Australia vs. Egipto.
- Argentina vs. Cabo Verde.
- Colombia vs. Ghana.
¿A qué hora y en dónde juega la Selección Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026?
El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, la Selección Colombia enfrentará a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
Este partido se jugará en el Estadio Kansas City, que está habilitado para 73.000 aficionados.
¿Cómo le fue a Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026?
Ghana hizo parte del grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.
En el debut, los dirigidos por Carlos Queiroz le ganaron 1-0 a Panamá, en una de las últimas jugadas del partido, con una anotación de Yirenkyi (90+5').
Después, en la segunda fecha, Ghana supo resistir y empató 0-0 con Inglaterra, la líder del grupo.
Y, finalmente, en un partido muy disputado, Ghana cayó 2-1 vs. Croacia. Por los europeos marcaron Sucic (31') y Nikola Vlasic (83'), mientras que por los africanos descontó Luckassen (73').