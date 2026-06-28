CANAL RCN
Deportes

OFICIAL: así quedaron los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

¡Ya todo está listo en la Copa del Mundo para el inicio de los 'mata-mata'!

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 28 de 2026
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fase de grupos del Mundial 2026 terminó en la noche del 27 de junio, tras los partidos entre Argentina vs. Jordania y Austria vs. Argelia.

Los 'albicelestes', con otro gol magistral de Leo Messi, vencieron 1-3 a Jordania, mientras que Austria, que estaba quedando eliminada, marcó un gol agónico, empató 3-3 vs. Argelia y continuó viva en el certamen internacional.

Los mejores memes que dejó el empate de Colombia ante Portugal en el Mundial
RELACIONADO

Los mejores memes que dejó el empate de Colombia ante Portugal en el Mundial

Mientras tanto, la Selección Colombia, en el Estadio Miami, empató 0-0 vs. Portugal, quedó primera del grupo K y jugará el próximo viernes 3 de julio.

¿Cómo quedaron definidos todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Estos son los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026!

  • Sudáfrica vs. Canadá.
  • Brasil vs. Japón.
  • Alemania vs. Paraguay.
  • Países Bajos vs. Marruecos.
  • Costa de Marfil vs. Noruega.
  • Francia vs. Suecia.
  • México vs. Ecuador.
  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
  • Bélgica vs. Senegal.
  • Estados Unidos vs. Bosnia.
  • España vs. Austria.
  • Portugal vs. Croacia.
  • Suiza vs. Argelia.
  • Australia vs. Egipto.
  • Argentina vs. Cabo Verde.
  • Colombia vs. Ghana.

¿A qué hora y en dónde juega la Selección Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026?

El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, la Selección Colombia enfrentará a Ghana por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.

Este partido se jugará en el Estadio Kansas City, que está habilitado para 73.000 aficionados.

¿Cómo le fue a Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026?

Ghana hizo parte del grupo L de la Copa del Mundo junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

En el debut, los dirigidos por Carlos Queiroz le ganaron 1-0 a Panamá, en una de las últimas jugadas del partido, con una anotación de Yirenkyi (90+5').

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

Después, en la segunda fecha, Ghana supo resistir y empató 0-0 con Inglaterra, la líder del grupo.

Y, finalmente, en un partido muy disputado, Ghana cayó 2-1 vs. Croacia. Por los europeos marcaron Sucic (31') y Nikola Vlasic (83'), mientras que por los africanos descontó Luckassen (73').

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Los mejores memes que dejó el empate de Colombia ante Portugal en el Mundial

Selección Colombia

¡Colombia ya conoce cuál será su rival para los dieciseisavos del Mundial 2026!

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Cuánto le cuesta a Colombia la informalidad en el servicio doméstico? El 82% trabaja sin protección social

Según los últimos datos del DANE, el 82% de las más de 680.000 personas que se dedican a esta labor trabaja sin acceso a seguridad social.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 28 de junio de 2026

Este domingo 28 de junio, estará marcado por una energía de reflexión, equilibrio y preparación para los nuevos comienzos.

Feminicidio

Presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá

Perú

Autoridades establecen una fecha límite para dar a conocer el próximo presidente de Perú

Terremoto

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?