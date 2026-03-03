Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados

El fútbol colombiano se detiene este miércoles 4 de marzo para vivir una nueva edición del superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, un duelo que en esta ocasión tiene un ingrediente adicional que lo convierte en una auténtica final anticipada. No solo está en juego el orgullo histórico entre dos de las instituciones más laureadas del país, sino también el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El compromiso, correspondiente a la fase previa del certamen continental, se disputará a partido único en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana). La transmisión para todo el país estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+, por lo que se espera una audiencia masiva para un enfrentamiento que promete intensidad de principio a fin.

RELACIONADO Nacional agotó sus boletas para el superclásico contra Millonarios por Sudamericana

Una clasificación que vale oro

El formato de eliminación directa le añade dramatismo al choque. No hay margen de error ni partido de vuelta: el ganador avanzará directamente a la fase de grupos del torneo organizado por la Conmebol, mientras que el perdedor se despedirá prematuramente del escenario internacional.

Para Atlético Nacional, actuar en casa representa una ventaja significativa. El conjunto verdolaga buscará imponer condiciones desde el primer minuto, apoyado por su hinchada y por la tradición copera que lo respalda. Sin embargo, no podrá contar con un hombre clave en su esquema: Edwin Cardona. El mediocampista arrastra una sanción proveniente de la Copa Libertadores, también organizada por la Conmebol, lo que le impide estar disponible para este compromiso decisivo.

Falcao lidera la ilusión azul

Por el lado de Millonarios FC, la principal noticia pasa por la presencia de su máximo referente: Radamel Falcao García. El delantero logró superar la molestia física que lo aquejaba y viajó con el plantel a Medellín, decidido a comandar el sueño internacional del conjunto embajador.

Su experiencia en competiciones continentales y su liderazgo dentro del grupo representan un impulso anímico clave para el equipo capitalino, que entiende la magnitud del desafío en territorio antioqueño. La expectativa es alta y el margen mínimo: solo uno seguirá en carrera.

RELACIONADO Edwin Cardona habló previo al duelo ante Millonarios por Copa Sudamericana

Así, el Atanasio Girardot será el escenario de una noche que puede marcar el rumbo internacional de ambos clubes en 2026. Un clásico con historia, tensión y ahora, con un premio continental en juego.