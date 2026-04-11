"Me siento un privilegiado de poderte decir hermano": James Rodríguez a David Ospina tras anunciar su retiro

El portero colombiano y figura de la selección durante los últimos años, David Ospina, anunció su retiro oficial del fútbol profesional este martes 3 de noviembre a través de un emotivo video publicado en redes sociales, tras más de 20 años de vida profesional y siendo parte de la última convocatoria de la selección mayor al Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

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Varios futbolistas que compartieron equipos con el guardameta se manifestaron tras su anuncio y le dejaron mensajes de apoyo y agradecimiento por las experiencias vividas; uno de ellos fue James Rodríguez, uno de sus mejores amigos, que también hace parte de su familia y con quien compartió en la selección durante los últimos años.

Palabras de James Rodríguez a David Ospina

Como respuesta a la publicación, el último 10 de la Selección Colombia, y que confirmó su retiro de la misma unos días atrás, le dedicó unas emotivas palabras:

Eres un grande; el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera, que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano, me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO. Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero, escribió James Rodríguez

A pesar de no haber compartido en un mismo club, pues James fue presentado en Atlético Nacional el mismo día que Ospina anunció su despedida del club, ambos referentes de la selección estuvieron juntos en la 'tricolor' por más de 15 años e hicieron parte de los mundiales 2014, 2018 y 2026.

Además, se convirtieron en familia después de que James Rodríguez se casara con Daniela Ospina, hermana de David, y con quien tuvo una hija, es decir, la sobrina del guardameta.

Más jugadores de la Selección Colombia se manifestaron tras el retiro de Ospina

Otros referentes de la Selección Colombia como Radamel Falcao, Luis Díaz, Juan Cuadrado, Mario Yepes, Camilo Vargas, Edwin Cardona, entre otros, se manifestaron y le escribieron, destacando su trayectoria y su importante legado para el fútbol colombiano.