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Batalla campal en Brasil dejó 51 expulsados en un partido de fútbol

¡Insólito en el fútbol brasileño! Una batalla campal durante una semifinal terminó con 51 expulsados.

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Foto: X Captura de pantalla @ElVarCentral

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
08:15 p. m.
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Una batalla campal durante el partido entre Uberlândia y Mamoré, en Brasil, terminó con 51 expulsados. El caso superó la marca histórica reconocida de tarjetas rojas en un encuentro y tuvo nuevas consecuencias deportivas este miércoles.

Lo que debía ser una semifinal juvenil terminó convertido en uno de los episodios más insólitos del fútbol brasileño. Uberlândia y Mamoré se enfrentaron por la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, en el estadio Parque do Sabiá, pero el resultado de 3-1 a favor del visitante quedó relegado por una pelea que involucró a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

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La cifra quedó en 51 personas expulsadas: 43 futbolistas y ocho integrantes de las comisiones técnicas. De ese total, 48 recibieron tarjeta roja por participar en la trifulca, mientras que las otras tres expulsiones ocurrieron por incidentes distintos durante el compromiso.

¿Por qué comenzó la pelea entre Uberlândia y Mamoré?

El enfrentamiento se desató en el minuto 54 del segundo tiempo, durante el tiempo añadido. Después de que Mamoré marcara el tercer gol, Davi realizó gestos provocadores hacia el banco de suplentes del equipo local y lanzó insultos, según el informe arbitral.

La tensión escaló rápidamente y terminó en una pelea generalizada. En las imágenes difundidas del encuentro se observa a integrantes de ambos equipos intercambiando golpes y patadas.

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El árbitro Fernando Patrick registró que 48 personas participaron en la confrontación y fueron expulsadas por golpear a sus adversarios. Debido al desorden, no pudo mostrar todas las tarjetas rojas en el momento y dejó las sanciones consignadas en el acta.

¿Qué pasó después de las 51 expulsiones en Brasil?

La cifra superó el registro de 36 jugadores expulsados en un partido de la quinta división argentina, disputado entre Claypole y Victoriano Arenas en 2011, que figura como marca histórica en el Guinness World Records.

La polémica también tuvo consecuencias en la competencia. Este miércoles 4 de noviembre, Uberlândia renunció a disputar el partido de vuelta de la semifinal. La Federación Mineira homologó la decisión y confirmó la clasificación de Mamoré a la final, además de su ascenso a la primera división estatal de la categoría.

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La renuncia se produjo porque Mamoré tendría apenas siete jugadores disponibles debido a las suspensiones. El caso, sin embargo, no termina ahí: el Tribunal de Justicia Deportiva de Minas Gerais deberá juzgar los hechos y determinar posibles sanciones para los clubes.

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