Universidades, disfraces y explosivos: las revelaciones que dejó la audiencia de los 'PPP' en Bogotá

Nuevos detalles sobre las presuntas actividades de la agrupación conocida como PPP salieron a la luz durante las audiencias en las que la Fiscalía presentó los preacuerdos alcanzados con diez de sus integrantes.

En las diligencias, el ente investigador describió una serie de prácticas que, según su hipótesis, habrían sido utilizadas por los procesados para participar en hechos violentos en Bogotá.

Las declaraciones también permitieron conocer cómo, presuntamente, los involucrados modificaban su apariencia durante las movilizaciones para dificultar su identificación.

Carnés falsos y explosivos: así habrían utilizado las universidades

Uno de los aspectos expuestos por la Fiscalía tiene que ver con el supuesto ingreso de integrantes de esta agrupación a universidades públicas haciéndose pasar por estudiantes.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían utilizado carnés falsos para acceder a las instalaciones educativas. Una vez dentro, algunos se dirigían a baños o salones para elaborar explosivos improvisados y elementos incendiarios de manera artesanal.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que estos espacios habrían sido utilizados para preparar artefactos que posteriormente se emplearían en acciones violentas.

Al ingresar se ubican en un baño o salón con el fin de preparar de facto explosivos improvisados y elementos incendiarios de manera artesanal.

Según la Fiscalía, estos elementos tenían como propósito incinerar vehículos o enfrentarse a integrantes de la Policía Nacional, en acciones que los propios involucrados denominaban “estallos”.

Overoles, capuchas y cambios de ropa para ocultar su identidad

Otro de los detalles que llamó la atención durante la diligencia fue la descripción de los métodos que supuestamente utilizaban los integrantes de PPP para evitar ser reconocidos.

La Fiscalía indicó que los procesados se cambiaban de ropa durante los disturbios y recurrían a prendas y accesorios para cubrir su apariencia. Entre los elementos mencionados están overoles, máscaras, capuchas y gafas.

Además, habrían utilizado objetos y maletas debajo de la ropa para modificar su contextura y aparentar tener un mayor volumen corporal.

Incluso, según lo expuesto por el fiscal, algunos se cubrían los zapatos con bolsas o medias de fútbol para dificultar su identificación.

Cambiaron los delitos incluidos en los preacuerdos

Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue la modificación en la calificación jurídica del delito de concierto para delinquir que se les atribuye a los diez procesados.

La Fiscalía explicó que, en los preacuerdos presentados, ya no se contempla el concierto para delinquir con fines de terrorismo, sino el delito de concierto para delinquir simple.

El concierto para delinquir ya no es con fines de terrorismo sino con fines de delinquir simple.

Este cambio forma parte de los acuerdos alcanzados con los procesados y deberá ser revisado por el juez encargado del caso, quien tendrá que determinar si los acepta.

Fiscalía: la investigación no busca criminalizar la protesta social

Durante las audiencias, el ente investigador también se refirió a la relación entre los hechos investigados y las jornadas de movilización social en las que presuntamente ocurrieron.

La Fiscalía reconoció que las conductas atribuidas a los procesados se habrían presentado en escenarios de protesta. Sin embargo, sostuvo que ese contexto no impide adelantar investigaciones cuando se identifican comportamientos que podrían constituir delitos.

La fiscal explicó que el reconocimiento de la protesta social no significa que todas las acciones realizadas durante una movilización estén amparadas por ese derecho.

El reconocimiento de dicho contexto de protesta social no excluye la posibilidad de investigar y juzgar conductas que, aun ocurriendo dentro de estos escenarios de protesta, constituyan delitos.

Con esta precisión, la Fiscalía señaló que su actuación está dirigida contra las conductas que atribuye a los procesados y no contra el ejercicio legítimo de la protesta.